Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок
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Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок

Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористокЮмористка Наталия Медведева заявила, что не боится быть некрасивой на сцене

Российская актриса и бывшая участница проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева высказалась об участии в номерах, ради которых ей приходится перевоплощаться в непривлекательных героинь. Пост об этом звезда разместила в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Помню, в начале Comedy Woman мне не раз говорили гости, которые приходили к нам на вечеринки: "Ты единственная, кто не боится быть некрасивой на сцене"», — назвала комикесса свое отличие от других юмористок. Медведева добавила, что знакомые режиссеры утверждали, что она, в отличие от многих женщин, не «красуется» на сцене, а «просто работает», не думая о том, как выглядит в этот момент.

Она также заявила, что может максимально «изуродовать, усмешнить и превратить в комедию» все, что угодно. Помимо того, комикесса отметила, что очень уверена в себе. «Мне без проблем сгорбиться, надеть на себя огромные панталоны [для номера], замотать изолентой грудь, чтобы не выпирала. Плюс сделать три подбородка и ходить, не парясь, что подумают, будто я страшненькая», — рассказала звезда Comedy Woman.

Ранее Медведева описала неловкий случай с певцом Николаем Басковым на выступлении. Юмористка призналась, что во время выступления с коллективом Comedy Woman на мероприятии артист помешал ей исполнить номер о нем.


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По материалам: lenta.ru

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