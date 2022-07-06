10 актёров и актрис, которые не играли в кино несколько лет, но вернулись и возобновили карьеру
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10 актёров и актрис, которые не играли в кино несколько лет, но вернулись и возобновили карьеру

10 актёров и актрис, которые не играли в кино несколько лет, но вернулись и возобновили карьеру

На днях Кэмерон Диас объявила о своём возвращении на экран с новым проектом от Netflix. Если вы вдруг не заметили, то сообщаем, что актриса нигде не снималась с 2014 года. И вот, спустя 8 лет 49-летня Кэмерон, с подачи её друга и коллеги Джейми Фокса, собирается снова играть роли в кино.

В честь такой благой новости мы решили вспомнить, какие ещё звёздные актёры и актрисы на несколько лет пропадали из кино, но после возобновляли свою карьеру. Некоторые даже триумфально.

Мэттью Макконахи

Warner Bros. / Lionsgate Films

Перерыв: 2009-2011.

Сыграв в типичнейшей для раннего периода своей карьеры романтической комедии «Призраки бывших подружек» (2009), Макконахи два года отказывался от всех подобных проектов, сидя без работы и желая получить интересное драматическое предложение. А после случился «Макконассанс», и Мэттью вернулся в большое кино с «Линкольном для адвоката» (2011), став уже тем самым актёром, который спустя ещё три года получит «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Хоакин Феникс

Magnolia Pictures / Annapurna Pictures

Перерыв: 2008-2012.

В 2008 году Феникс объявил об окончании карьеры в кино с целью посвятить время музыке. Однако это решение оказалось долгоиграющим пранком, который был частью фильма Кейси Аффлека «Я всё ещё здесь» (2010), где Хоакин сыграл самого себя, а точнее свою «рэперскую» личность. Особенно заметным стало появление актёра в ток-шоу Дэвида Леттермана в преддверии съёмок фильма, где небрежно заросший Хоакин вполне серьёзно рассказывал о своём музыкальном будущем.

Несмотря на то, что эту шутку оценили далеко не все, период некоего самопереосмысления пошёл актёру на пользу, и, вернувшись с фильмом «Мастер» (2012), Феникс начал самый успешный этап своей кинокарьеры.

Рене Зеллвегер

Lionsgate Films / Lionsgate Premiere

Перерыв: 2010-2016.

Проведя первую половину нулевых ударно и с тремя номинациями на «Оскар», во второй актриса затихла, снимаясь в проходных картинах, а потом и вовсе на 6 лет приостановила карьеру. В 2016 актриса вернулась, сыграв в двух фильмах, в числе которых «Дневник Бриджит Джонс 3», а спустя три года снова ярко напомнила о себе, получив «Оскар» за фильм «Джуди».

Джаред Лето

Pan-Européenne / Focus Features

Перерыв: 2009-2013.

После фильма «Господин Никто» Джаред уделил несколько лет своей группе Thirty Seconds to Mars и нигде не снимался (только если в клипах). И первым же фильмом Лето после перерыва стал «Далласский клуб покупателей», который принёс актёру-музыканту «Оскар».

Марлон Брандо

United Artists / Metro-Goldwyn-Mayer 

Перерыв: 1980-1989.

Последний проект перед перерывом, «Формула», принёс актёру номинацию на «Золотую малину», а первый после перерыва, «Сухой белый сезон» — номинацию на «Оскар». Работа на ошибками в стиле Марлона Брандо!

После этого актёр более менее стабильно снимался ещё 12 лет.

Тоби Магуайр

Lionsgate Films / Sony Pictures Releasing

Перерыв: 2014-2021.

Если не учитывать озвучку одного из персонажей мультфильма «Босс-молокосос» (2017), актёр пропал из кино на 7 лет до своего долгожданного возвращения в фильме «Челове-паук: Нет пути домой» (2021).

Но вновь отправляться на покой Магуайр не спешит. Он уже сыграл роль Чарли Чаплина (внезапно) в «Вавилоне» — новом фильме Дэмьена Шазелла (режиссёра «Ла-ла Ленда»), который должен выйти в конце года.

Эдди Мёрфи

Paramount Pictures / Cinelou Releasing

Перерывы: 2012-2016; 2016-2019.

Случай почти как у Макконахи. Сыграв в типичной для себя проходной комедии «Тысяча слов», актёр приостановил карьеру и вернулся на экраны с драматической ролью в фильме «Мистер Чёрч». Картина получилась неважной, но игру Мёрфи похвалили. После этого актёр ещё немного посидел без фильмов и повторно вернулся с биографической трагикомедией «Меня зовут Долемайт», за которую он получил ещё больше похвалы и номинацию на «Золотой глобус».

Арнольд Шварценеггер

Walt Disney Studios Motion Pictures / Universal Pictures

Перерыв: 2004-2012.

Сделал перерыв в кинокарьере, потому что будучи губернатором Калифорнии в фильмах особо не поиграешь.

Кстати, после своего полноценного возвращения во второй части «Неудержимых» Арнольд стабильно появляется на экранах по сей день. В ближайшее время должен выйти фильм «Кунг Фьюри 2», где Шварценеггер сыграет президента США.

Маколей Калкин

Warner Bros. / Strand Releasing

Перерыв: 1994-2003.

Сверхуспешный ребёнок-актёр Маколей Калкин сделал 9-летний перерыв в карьере из-за навалившейся славы, денег и усталости, а также из-за непростых отношений с родителями. В кино Калкин вернулся уже 23-летним мужчиной, снявшись в фильме «Клубная мания». Но, как вы наверняка знаете, карьера у взрослого Маколея не задалась.

В последующие годы он время от времени появлялся в различных проектах, но больших ролей у него пока не было. Хотя появление в сериале «Американская история ужасов» в 2021 году настраивает поклонников Калкина на некий позитив. Ведь в свой 41 год актёр всё ещё достаточно молод, чтобы успеть ещё пару раз перезапустить карьеру.

Мел Гибсон

Paramount Vantage / Warner Bros.

Перерыв: 2003-2010.

В нулевых актёр решил сконцентрироваться на режиссёрских проектах и сам толком не появлялся в кадре вплоть до фильма «Возмездие» (2010). Кстати, за этот период без актёрский работ Гибсон снял скандальные «Страсти Христовы» (2004) и высоко оценённый «Апокалипсис» (2006). Так что это точно не было творческой паузой.

Бонус: Кэмерон Диас

Columbia Pictures

Перерыв: 2014-?

Проект, в котором Диас возобновит свою карьеру, называется «Back in Action». Съёмки начнутся уже в этом году. А пока мы можем посмотреть на кадр из последнего фильма актрисы «Энни» (2014), в котором она играла вместе с Джейми Фоксом. Он же и станет её коллегой по новому проекту.

Будем ждать!

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По материалам: twizz

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