10-месячный сын Лизы Арзамасовой и Авербуха впервые полетел на самолете в Сочи

Актриса Лиза Арзамасова рассказала, что ее сын Левушка впервые совершил авиаперелет. Лиза Арзамасова вместе с мужем Ильей Авербухом и их маленьким сыном Львом покинула Москву. 27-летняя актриса сообщила, что они отправились в Сочи, где у ее супруга 8 июля стартует ледовое шоу «Чемпионы». Обычно звезда «Папиных дочек» не сопровождает 48-летнего фигуриста в его гастрольных турах, а ждет дома, но на этот раз артистка сделала исключение, да еще и взяла с собой сына, которому в августе исполнится годик. Арзамасова призналась, что переживала за наследника, ведь это был его первый полет на самолете, но малыш проявил стойкость и выдержку во время путешествия, чем несказанно удивил и обрадовал родителей.«А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет! 😍 ❤️Участники шоу «Чемпионы» уже в Сочи! Представление стартует послезавтра! Лёвушка замечательно стойко перенёс перелёт, в дороге всем интересовался, проявил терпение и понимание. Так что думаю, что и на шоу тоже сможет заглянуть 🙌😉», — рассказала актриса, опубликовав семейное фото, сделанное возле самолета. Стоит отметить, что в Сочи этим летом соберутся все выдающиеся фигуристы. В городе-курорте уже отдыхает Евгений Плющенко с Яной Рудковской, с сыном Александром и пасынком Николаем. Скоро там появится и Татьяна Навка, собирающаяся представить шоу «Аленький цветочек» с Камилой Валиевой в главной роли. С Авербухом же будут кататься Евгения Медведева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и многие другие.