17 фотографий из рубрики «показалось», которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды
Сегодня, 14:55
Осторожно! Не верьте своим глазам, они могут вас обманывать. Особенно если это касается фотографий, где в дело вступает перспектива, которая любит устраивать фокусы. В итоге получаются снимки из рубрики «показалось», на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там на самом деле происходит. Мы собрали для вас несколько примеров.
Осьминожка
Кстати, у нас есть целая подборка забавных котов, которые оказались в необычных позах.
Платье из волос
Как будто маленькая Белоснежка в золотом платье
Маленькие ножки
Кентавр наоборот
Нет, это не рама для картины
Приглядитесь, и вы поймёте, что это на самом деле зеркало.
Просто фонтан
Длинный кот
Непропорциональная голова
Очень большой кот
Чья рука на талии
Очень гибкий футболист
Двойное лицо
Летающий кэтмобиль
Диджей с сюрпризом
Маленькая кошка на голове
Огромная собака
А здесь вы можете найти подборку снимков, когда реальность превратилась в сюрреалистичную картину без фотошопа.
По материалам: twizz