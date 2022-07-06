17 фотографий из рубрики «показалось», которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды
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17 фотографий из рубрики «показалось», которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды

17 фотографий из рубрики «показалось», которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды

Осторожно! Не верьте своим глазам, они могут вас обманывать. Особенно если это касается фотографий, где в дело вступает перспектива, которая любит устраивать фокусы. В итоге получаются снимки из рубрики «показалось», на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там на самом деле происходит. Мы собрали для вас несколько примеров.

Осьминожка

Кстати, у нас есть целая подборка забавных котов, которые оказались в необычных позах.

Платье из волос

Как будто маленькая Белоснежка в золотом платье

Маленькие ножки

Кентавр наоборот

Нет, это не рама для картины

Приглядитесь, и вы поймёте, что это на самом деле зеркало.

Просто фонтан

Длинный кот

Непропорциональная голова

Очень большой кот

Чья рука на талии

Очень гибкий футболист

Двойное лицо

Летающий кэтмобиль

Диджей с сюрпризом

Маленькая кошка на голове

Огромная собака

А здесь вы можете найти подборку снимков, когда реальность превратилась в сюрреалистичную картину без фотошопа.

# Интересное
По материалам: twizz

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