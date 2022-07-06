17 остроумных рисунков от художника, который с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей
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17 остроумных рисунков от художника, который с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей

17 остроумных рисунков от художника, который с юморком обыгрывает образы знаменитых людей и персонажей

Художник под незаурядным ником Чайный Гриб «рисует рисунки», как он сам себя описывает в своём паблике. Под этой всеобъемлющей фразой может скрываться вообще всё что угодно, поэтому-то мы и обратили внимание на арты Гриба. А он знаете что делает? Он мастерски играет словами, схожими по созвучию. Да так искусно, что сдерживать улыбку было сложно. И да, мы проиграли в этом нелёгком деле! Попробуйте, может у вас получится оставаться серьёзным при просмотре работ автора 🙂

И тысяча штурмовиков!

Спорим, что Лорд Ситхов в шляпе соберёт кассу побольше, чем его классический товарищ?

Ну, с каждым бывает

Всем хой, как говорится!

Йохохо и бутылка рейва!

Джек жив, как вы понимаете

В новой роли Лео был бы великолепен. Впрочем, как и всегда.

All you need is love, товарищи

Сюда бы ещё добавить строчки из другой песни, из той, где вечно молодой.

Спасибо, но больше не надо, Квентин!

Немного электроники

Новый мир для Ктулху

Немного классики

Итак, сколько вам было годиков, когда вы узнали, что легендарное «асисяй» является искажённым словом «отвечай»?

Федя, дичь (какая-то)!

Не спокойной ночи, малыши

Усатый, слегка потрёпанный жизнью Хрюша — это то, что мы заслужили! И как же он прекрасен в своём новом амплуа 🙂

Теоретически и относительно

Естественно, запивая всё это дело холодненьким пенным!

Кажется, это были неправильные пчёлы

Слово! И, кажется, последнее 🙂

Не ходи к нему на встречу, не ходиииииии

Продолжая тему игры со словами, вот тут можете похихикать над комиксами, которые буквально описывают ситуацию, изображённую на них.

# Интересное
По материалам: twizz

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