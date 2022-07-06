18 пушистых наглецов, которые готовы пойти даже на воровство, чтобы заполучить любимые вкусняшки

Животным тоже хочется вкусненького! Что делать, если человек отказывается баловать вкусностями каждый день? Правильно! Проще взять самостоятельно и наесться до отвала. Обнаглевшие воришки не теряют времени зря и делают всё возможное, чтобы праздник живота не заканчивался никогда. Однако далеко не всегда у них получается выйти сухими из воды.

Поймали на месте преступления

Это просто старый седобородый кот, зачем вы издеваетесь над пожилыми представителями семейства кошачьих?!

Представляю вашему вниманию похитителя бекона

Этот кот очарователен, но он также выглядит как целая сырая курица.

Не смог сдержаться и стащил булочку

Захотелось сладенького

Обед был немного испорчен

Очаровательный маленький вор

Прошу прощения у соседей, которые не досчитались у себя порции рёбрышек

Хозяин, мне так сложно себя контролировать

Хуже, когда твоя кошка умеет открывать коробку с пиццей самостоятельно.

Украл кусок пиццы и слегка застеснялся

Моё!

У этого кота явно зверский голод

Мастерство воровства в воздухе

Собака украла мой картофель фри

Сегодня утром я нашёл брусок масла в кроватке своей собаки. Она не захотела мне ничего объяснять

У этой собаки проблемы. Ей действительно нужна помощь. Проблема в том, что она не сможет избавиться от тяги к маслу, пока не будет готова. Она явно не хочет говорить об этом прямо сейчас. Лучше всего подождать, когда всё масло выведется из организма, а затем усадить её и поговорить с ней по душам о холестерине.

Я не совсем уверен, что масло теперь можно есть

Здесь вы можете посмотреть на питомцев, которые стали жертвой нерадивого грумера. Их новые стрижки вызывают смех и сочувствие. Однако расстраиваться не стоит. Шерсть обязательно отрастёт.