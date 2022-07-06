19 забавных ситуаций, когда коты сломались, и хозяева застали их в весьма причудливых позах
Сегодня, 09:30
Коты радуют хозяев не только уютным мурчанием и своими милыми пушистыми мордашками, а ещё и тем, что с ними не соскучишься! Они обладают удивительной гибкостью и порой принимают такие странные позы, что остаётся только недоумевать и смеяться. Ну и фотографировать, конечно! Мы собрали для вас несколько примеров.
Интересное положение
Растяжка
Решил вздремнуть
Пушистый коврик
Он сидит так каждый день
Котики частенько выглядят так, будто познали экзистенциальный кризис. У нас даже подборка об этом есть.
Когда не научили правильно использовать кресло
Этот кот выглядит так, будто его сейчас обведут мелом
Всё в порядке, он жив!
Сидит на стуле
Ладно ещё когда они в одиночестве так сидят. У нас есть пост о кошке, которая выгоняла хозяина со стула так, что казалось, пришла пора вызывать экзорциста.
Когда дали понюхать Орео
Котошарф
Интересно, о чём она думает?
Я вас внимательно слушаю
Ещё один любитель так посидеть
Заметил птичку
Это задняя или передняя?
Лапки вверх
Свесив лапки
Увидел почтальона
По-королевски
А в каких позах вы заставали ваших котов?
По материалам: twizz