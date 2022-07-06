19 забавных ситуаций, когда коты сломались, и хозяева застали их в весьма причудливых позах
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19 забавных ситуаций, когда коты сломались, и хозяева застали их в весьма причудливых позах

19 забавных ситуаций, когда коты сломались, и хозяева застали их в весьма причудливых позах

Коты радуют хозяев не только уютным мурчанием и своими милыми пушистыми мордашками, а ещё и тем, что с ними не соскучишься! Они обладают удивительной гибкостью и порой принимают такие странные позы, что остаётся только недоумевать и смеяться. Ну и фотографировать, конечно! Мы собрали для вас несколько примеров.

Интересное положение

Растяжка

Решил вздремнуть

Пушистый коврик

Он сидит так каждый день

Котики частенько выглядят так, будто познали экзистенциальный кризис. У нас даже подборка об этом есть.

Когда не научили правильно использовать кресло

Этот кот выглядит так, будто его сейчас обведут мелом

Всё в порядке, он жив!

Сидит на стуле

Ладно ещё когда они в одиночестве так сидят. У нас есть пост о кошке, которая выгоняла хозяина со стула так, что казалось, пришла пора вызывать экзорциста.

Когда дали понюхать Орео

Котошарф

Интересно, о чём она думает?

Я вас внимательно слушаю

Ещё один любитель так посидеть

Заметил птичку

Это задняя или передняя?

Лапки вверх

Свесив лапки

Увидел почтальона

По-королевски

А в каких позах вы заставали ваших котов?

# Интересное
По материалам: twizz

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