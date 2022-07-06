25 доказательств, что братья и сестры могут быть еще теми стервецами

Все войны когда-нибудь в конечном счете заканчиваются. Кроме одной — между братьями и сестрами. Вот она, настоящая война бесконечности, а не то, что там сняли Марвел.

Если у вас есть брат или сестра, вы как никто другой поймете эти фото, а в противном случае вы просто посмеетесь от души.

1. «Попросил сестру удивить меня тортом на мой день рождения. Что ж, ей это удалось»

2. «Мне ампутировали ногу, и брат пришел навестить меня в больницу в костюме пирата»

3. «Мы с сестрой поссорились, и она отрезала щетинки на моей щетке»

4. «Когда я был ребенком, отрывал головы куклам Барби своей сестры и рисовал лицо на обрубке»

5. «5 лет назад я приклеил мультяшные глаза на фото своего брата, где он маленький. Никто так ничего и не заметил»

6. «Мне пришлось многое объяснять, когда родители увидели это фото. В свое оправдание хочу сказать, что он это заслужил»

7. «Сестра недавно обрезала свои волосы. Она знает, как меня напрягают чужие волосы, и поэтому оставляет их везде по дому»

8. «Брат прикрепил эту жуть на окно в моей комнате. Я чуть не обделался от страха, когда зашел»

9. Брат года

10. «Вот что брат делает с моим телефоном»

11. «Иногда я ненавижу брата всей душой»

12. «Попросила брата посмотреть за моим щенком, пока я в командировке. Вернулась, а на рабочем столе компа такое фото»

13. «Это был мой первый подарок от младшего брата»

14. «Сестра попросила меня посидеть с ее детьми. Как считаете, я справляюсь?»

15. «Мой подарок на Хануку от брата… Да, мы евреи»

16. «Племянник ждет, пока его брат выйдет из душа»

17. «Мне удалили аппендицит, и братья решили меня навестить, пока я под наркозом»

18. «16-летняя сестра сказала, что будет добавлять по пластырю на мою машину, пока я не вылечу зубы. День 96-ой»

19. «Тот момент, когда сын моего друга понял, что он не единственный ребенок в семье»

20. «Посмотрите, что сделал брат с моей комнатой, пока меня не было»

21. «Сестра ненавидит, когда я бреюсь и оставляю щетину в раковине»

22. «Сюрприз для моего брата»

23. «Мама захотела селфи с сыновьями на свадьбе нашей сестры»

24. «Купил брату секаторы на Рождество и завернул их в форме велосипеда»

25. «Итак, моя сестра доверила мне организовать вечеринку, на которой она всем расскажет пол ее будущего ребенка»

Источник: boredpanda.com

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.