25-летняя девушка бросила всё и отправилась путешествовать в автодоме со своей собакой
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25-летняя девушка бросила всё и отправилась путешествовать в автодоме со своей собакой

Многие люди, мечтая о путешествиях, думают - это невозможно, дорого, никак не избавиться от работы и так далее. А эта 25-летняя девушка плюнула на всё и решила посмотреть мир. Даже добралась до "края света". А путешествует она в автодоме, в сопровождении любимой собаки. Может сама и колесо на машине поменять, и рассказать в блоге, как устроен быт. В общем, выглядит интересно. Хотели бы отправиться в такое путешествие?
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По материалам: триникси

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