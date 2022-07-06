25-летняя девушка бросила всё и отправилась путешествовать в автодоме со своей собакой

Вадим Карасев

Многие люди, мечтая о путешествиях, думают - это невозможно, дорого, никак не избавиться от работы и так далее. А эта 25-летняя девушка плюнула на всё и решила посмотреть мир. Даже добралась до "края света". А путешествует она в автодоме, в сопровождении любимой собаки. Может сама и колесо на машине поменять, и рассказать в блоге, как устроен быт. В общем, выглядит интересно. Хотели бы отправиться в такое путешествие?