Алиханов предложил способ снять блокаду с Калининграда

Вадим Карасев

Губернатор Алиханов назвал угрозы единственным способом снять блокаду Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал агентству РИА Новости о способе снять блокаду с региона. По его словам, добиться этого можно только угрозами ответных действий.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так», — констатировал губернатор. Он отметил, что «нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит», и назвал это «прискорбным».

Алиханов добавил, что старается вернуть разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс». Именно таким способом нужно «спокойно и доходчиво все всем объяснить», считает он. «Что, собственно говоря, мы и делаем, и наши коллеги в МИД и в других органах власти тоже стараются делать», — отметил губернатор.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза против России, которые были введены из-за спецоперации на Украине. Под ограничения попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Возможный ответ России

Ранее Алиханов назвал возможный ответ России на запрет транзита товаров в регион через территорию Литвы. Губернатор предложил полностью запретить ввоз и вывоз иностранной продукции в Россию через страны Прибалтики. «Мы направили несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России за исключением Калининграда», — рассказал он.

Подразумевается запрет на транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в частности, направляющиеся в прибалтийские порты товары из Азии и вывозимые из этих портов международные грузы, предназначенные для продажи в России или транзита через ее территорию. Такая мера будет иметь издержки и для России, отметил губернатор.

Последствием введения Россией экономических мер в ответ на решение Литвы Алиханов назвал вероятный кризис для транспортного комплекса Прибалтики. По его словам, он может быть уничтожен в том случае, если Россия применит ответные санкции против грузов, идущих в сторону Прибалтики и из нее.

Внутриевропейские разногласия

1 июля власти ФРГ потребовали разблокировать транзит российских товаров через Литву в Калининград. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что правила транзитных перевозок должны определяться с учетом того, что транзит осуществляется между двумя частями одной страны.

Позднее Bloomberg выяснил, что очередной пакет санкций Европейского союза будет предполагать изменения в отношении уже одобренных ограничений, что в том числе касается коррекции правил, связанных с транзитом товаров в Калининград. Часть официальных лиц выразила беспокойства по поводу того, что на Литву могут надавить, заставив ее разрешить транзит запрещенных товаров в российский регион, узнало агентство. Литва внедряет ограничения в соответствии с общей позицией ЕС, и большая часть продукции продолжает свободно поступать в область.

При этом, по информации Spiegel, в Литве возмутились позицией ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград, заявив, что это воспринимается «как поражение». Как отмечало издание, с помощью такого решения Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо». «Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — рассказал изданию неназванный литовский чиновник, который знаком с ходом переговоров. Кроме того, уже сейчас есть прогнозы, спора ощутит на себе в основном сама Литва. «Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», — сказал литовский политолог Довиле Якнюнайте.