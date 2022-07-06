Алишер Усманов и Ирина Винер развелись, несмотря на отозванный иск

Еще утром СМИ писали о том, что миллиардер и тренер передумали разводиться, решив сохранить брак. А сейчас сообщается, якобы Усманов и Винер все же расторгли союз.

6 июня мировой судья Борис Сафарин заявил, что приостановил дело по иску о расторжении брака Усманова и Винер. «Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», — заявил он.

Однако спустя несколько часов появилась информация, что олигарх все-таки разорвал отношения с тренером по художественной гимнастике. При этом Алишер Бурханович слухи вокруг своей персоны не комментирует.

Возможно, Усманов отозвал иск, потому что развод оформили без судебного процесса. Как известно, бизнесмен не планировал воевать с Ириной Александровной за имущество.

Олигарх и спортсменка прожили вместе почти 50 лет. Общих детей у пары нет. Из расставания Усманов и Винер не стали устраивать ажиотаж, а, наоборот, дали понять, что они разошлись спокойно, не имея претензий друг к другу.

По каким причинам супруги расторгли союз — неизвестно. И предприниматель, и тренер отказываются говорить на эту тему. «Дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», — лишь отмечала 73-летняя Ирина Александровна.