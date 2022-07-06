Алишер Усманов и Ирина Винер развелись, несмотря на отозванный иск
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алишер Усманов и Ирина Винер развелись, несмотря на отозванный иск

Алишер Усманов и Ирина Винер развелись, несмотря на отозванный иск

Еще утром СМИ писали о том, что миллиардер и тренер передумали разводиться, решив сохранить брак. А сейчас сообщается, якобы Усманов и Винер все же расторгли союз.


6 июня мировой судья Борис Сафарин заявил, что приостановил дело по иску о расторжении брака Усманова и Винер. «Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», — заявил он.

Однако спустя несколько часов появилась информация, что олигарх все-таки разорвал отношения с тренером по художественной гимнастике. При этом Алишер Бурханович слухи вокруг своей персоны не комментирует.

Возможно, Усманов отозвал иск, потому что развод оформили без судебного процесса. Как известно, бизнесмен не планировал воевать с Ириной Александровной за имущество.

Олигарх и спортсменка прожили вместе почти 50 лет. Общих детей у пары нет. Из расставания Усманов и Винер не стали устраивать ажиотаж, а, наоборот, дали понять, что они разошлись спокойно, не имея претензий друг к другу.

По каким причинам супруги расторгли союз — неизвестно. И предприниматель, и тренер отказываются говорить на эту тему. «Дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», — лишь отмечала 73-летняя Ирина Александровна.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по Системе быстрых платежей
"Тинькофф" стал провайдером для переводов за границу по
Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха
Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу
Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
Ани Лорак теряет свой бизнес в России
Ани Лорак теряет свой бизнес в России
Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство
Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство
Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха
Стало известно, как Евгений Петросян добился своего успеха
Михайлов высказался о демарше Чулпан Хаматовой
Михайлов высказался о демарше Чулпан Хаматовой
В Нижневартовске сделали капремонт многоэтажки и теперь людям приходится жить с голубями
В Нижневартовске сделали капремонт многоэтажки и теперь людям
В Усолье-Сибирском суд вынес приговор четырём мужчинам за похищение 35 миллионов рублей
В Усолье-Сибирском суд вынес приговор четырём мужчинам за похищение
Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту
Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту
Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции
В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции

Топ на сегодня

Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кира Найтли с мужем и Марион Котийяр на
Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы Vauld
Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против

Еще по теме

Усманов рассказал о последнем олигархе в России
Из жизни миллиардеров: Алишер Усманов рассказал об отношениях с Ириной Винер и своих вредных привычках
Из жизни миллиардеров: Алишер Усманов рассказал об отношениях с Ириной Винер и своих вредных привычках
Винер-Усманова: мужчины уже тренируются в сборной России по художественной гимнастике