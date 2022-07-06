Алла Пугачева собирается купить виллу в Юрмале
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Алла Пугачева собирается купить виллу в Юрмале

Алла Пугачева собирается купить виллу в Юрмале
Приближенный певицы Аллы Пугачевой рассказала о ее намерениях. Звездное семейство давно привыкло отдыхать в этой резиденции: Пугачева и Галкин приезжали сюда каждое лето, начиная с 2016 года, сделав перерыв только на время пандемии. Тогда же было объявлено, что вилла «Марта» выставлена на продажу за 15 миллионов евро. Спустя 5 лет недвижимость снова была выставлена на продажу — уже по более низкой цене, в 6 миллионов евро. Виллу хотел купить американский гражданин Александр Шусторович, и уже внес залог в размере четверти миллиона евро. Но процесс продажи был приостановлен.
На вопрос журналистов, не собирается ли Алла Пугачева купить недвижимость, человек из окружения Примадонны ответил: «Алла Борисовна никогда не изъявляла желания купить в Прибалтике виллу, это довольно дорогое вложение и, учитывая, что пользуется семья такой резиденцией всего два месяца в году, нет никакого покупать ее в собственность. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу на два месяца можно лет 50, а то и все 80». Инсайдер добавил, что стоимость аренды виллы составляет 50 тысяч евро в месяц, а в летние месяцы, возможно, и больше. По словам информатора, Алле Борисовне очень нравится там жить: «Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме – Алле Борисовне нравится. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, освещение идет через частично застекленный потолок, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны «наружного окружения», где много папарацци и просто любопытных», — сообщает издание «МК».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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