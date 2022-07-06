Андрей Макаревич бросил внебрачных детей
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Андрей Макаревич бросил внебрачных детей

Андрей Макаревич бросил внебрачных детей
Как сообщает пресса, певец Андрей Макаревич имеет четверых детей. Недавно артист стал отцом в четвертый раз. Сына Эйтана ему родила четвертая жена Эйнат Кляйн. Теперь семья живет в Израиле, где, собственно, и появился на свет наследник рок-музыканта. Помимо детей, рожденных в предыдущих браках, у Макаревича есть две внебрачные дочери. Причем, об одной из них он узнал только спустя 20 лет после рождения.
Дана Дорошенко родилась в 1974 году. Кто ее мама — неизвестно, эту историю лидер «Машины времени» никогда не афишировал. Сейчас Дана живет в Америке, а до переезда получила диплом юриста в Москве, занималась бизнесом и пробовала себя в киноиндустрии. Ее можно увидеть в лентах «Зловредное воскресенье» и «Брызги шампанского». Дорошенко удачно устроила личную жизнь. Ее мужем стал американец Кристофер Донато, которому она родила троих детей — дочерей Сару и Эмму и сына Джейми. Об этом пишет «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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