Ани Лорак теряет свой бизнес в России

Как сообщает пресса, певица Ани Лорак может потерять свой бизнес. В последние месяцы артистка перестала давать концерты в России, но здесь у нее остался бизнес по организации выступлений «Ани Лорак Продакшн». Похоже, сейчас дела компании идут не самым лучшим образом. Организация 43-летней артистки чуть было не потерпела крах после скандального высказывания Лорак в адрес продюсера Константина Меладзе о сексуальных домогательствах, но тогда все обошлось. Теперь же компании звезды вряд ли удастся избежать проблем. По сообщению источника, 20 июня компетентные органы решили упразднить бизнес исполнительницы из-за ряда нарушений. В частности, речь идет о неуплате налогов за 2021 год.«Судя по тому, что решение о предстоящем исключении опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 22.06.2022, компания «Ани Лорак Продакшн» уже близка к закрытию. Через три месяца организация должна быть ликвидирована», — поделился юрист Михаил Алексеев, который занимается данным делом, цитирует «КП». Сама Лорак не комментирует перемены на профессиональном поприще, более того, артистка не выходит на связь с поклонниками. Лишь недавно певицу заметили на корпоративе в Армении. Некоторым показалось, что Ани немного прибавила в весе, но нашлись те, кто заступился за свою любимицу. «Ничего не пополнела! Все такая же красавица. На себя посмотрите»; «Кто бы что ни говорил, но Ани — просто лучшая. У нее невероятный талант, она супертрудоголик. Ани, мы вас очень любим и ждем скорейшего возвращения на большую сцену!»; «Ну располнела, и слава Богу! Значит, хорошо ест! Хорошо ест — значит, есть деньги, есть работа. Вот и замкнулся круг, все у певицы хорошо. Давайте порадуемся за нее»; «Она живой человек, ее телу свойственно меняться. Что такого в этом?!» — недоумевали фанаты звезды.