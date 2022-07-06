Анна Самонина сомневается в искренности Адеева после его рукоприкладства
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Анна Самонина сомневается в искренности Адеева после его рукоприкладства

Анна Самонина сомневается в искренности Адеева после его рукоприкладства
Судя по всему, Алексей Адеев действительно не способен построить здоровые отношения, у которых действительно будет будущее. Об этом в своё время говорила ещё Анна Брянская и фанаты телестройки поддержали данное мнение. Судя по всему, Алексей Адеев действительно не способен построить здоровые отношения, у которых действительно будет будущее. Об этом в своё время говорила ещё Анна Брянская и фанаты телестройки поддержали данное мнение. Вот теперь и Анна Самонина считает, что история может повториться. Она уверена, что если Адеев один раз поднял на неё руку, то он будет делать так и в дальнейшем, решая всё проблемы через рукоприкладство.

Кроме того, девушка совершенно не уверена в искренности мужчины. Адеев с лёгкостью клянется в любви под камерами Дом-2, однако потом он без каких-либо проблем оставляет «любимую» на проекте и отправляется тусоваться в сомнительных компаниях.

В чем же заключается основная причина разлада между этими двумя? Может быть проблема заключается прежде всего в разнице в возрасте? Или дело в том, что Аня попросту неспособна принять абьюзивную модель поведения Леши? При этом сам парень отказывается менять что-либо в своём поведении. К чему же приведёт сложившаяся ситуация и сможет ли Самонина довериться своему избраннику?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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