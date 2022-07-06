Австрия отберет газохранилище у «Газпрома»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Австрия отберет газохранилище у «Газпрома»

Австрия отберет газохранилище у «Газпрома»Канцлер Австрии заявил, что ПХГ «Газпрома» в Хайдахе перейдет другим поставщикам

Австрия решила передать подземное газовое хранилище (ПХГ) российской газовой компании «Газпром» в Хайдахе другим поставщикам. Канцлер страны Карл Нехаммер объяснил намерение отобрать ПХГ тем, что оно до сих пор не заполнено, пишет РИА Новости.

«Мы ввели принцип "используй или потеряй", который означает, что газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа», — заявил Нехаммер.

О возможности передачи ПХГ в Хайдахе другим поставщикам Нехаммер еще в мае заявил президенту России Владимиру Путину. Тогда Нехаммер уточнял, что ПХГ, имеющее для страны стратегическое значение, де-факто остается пустым. По данным «Коммерсанта», ситуация связана с тем, что текущий оператор хранилища — компания, входящая в Gazprom Germania. Она принадлежала «Газпрому», однако позже решением Берлина там было введено внешнее управление. Москва, в свою очередь, ввела в отношении предприятия блокирующие санкции.

В начале июня Австрия создала необходимые для передачи объекта юридические условия.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Умный и спокойный пёс сдаёт кровь
Умный и спокойный пёс сдаёт кровь
Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю
Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю
Тариф Black от Tele2: стоит ли его подключать?
Тариф Black от Tele2: стоит ли его подключать?
Австрия отберет газохранилище у «Газпрома»
Австрия отберет газохранилище у «Газпрома»
Музыкант Карлос Сантана упал в обморок во время концерта
Музыкант Карлос Сантана упал в обморок во время концерта
Депутаты думы Иркутска одобрили передачу участков региону для строительства корпуса детской больницы
Депутаты думы Иркутска одобрили передачу участков региону для
Начинается клиническое испытание универсальной вакцины от гриппа
Начинается клиническое испытание универсальной вакцины от гриппа
Жена Нарцисса обвинила организаторов шоу
Жена Нарцисса обвинила организаторов шоу
Команда Xbox пока не подтверждает свое присутствие на Gamescom
Команда Xbox пока не подтверждает свое присутствие на Gamescom
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
В июне доход биткоин-майнеров обвалился на 26%
В Зиме мужчину, зарезавшего знакомого из мести за убийство брата, осудили на восемь лет
В Зиме мужчину, зарезавшего знакомого из мести за убийство брата,
Суд Сакович и Макеевой
Суд Сакович и Макеевой

Топ на сегодня

Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Binance присоединится к диджитал-лендлизу для Украины
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы Vauld
Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"

Еще по теме

Германия конфисковала три танкера "Газпрома" с СПГ
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта
Газпром назвал сроки начала поставок газа по СП-2
"Газпром" стал владельцем европейской газовой компании