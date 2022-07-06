Банкам разрешили брать деньги за хранение валюты

Вадим Карасев

Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам юрлиц

Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц, пишет РИА Новости.

Подобное решение позволяет кредитным организациям брать с юрлиц деньги за хранение средств. Теперь в договоре вклада или депозита может предусматриваться взимание комиссии, сумма которой может оказаться выше суммы выплачиваемых процентов.

Нормы закона распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.

Введение отрицательных ставок для компаний в Центральном банке допускали еще в конце мая. В правительстве законопроект поддержали в июне, подчеркнув, что мера в первую очередь призвана стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.