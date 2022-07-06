Банкам возместят потери по кредитам на приобретение импортной продукции

Банкам возместят недополученные доходы по кредитам, выданным импортерам на приобретение приоритетной импортной продукции. Такое постановление правительства от 25 июля 2022 года № 1142 вступает в силу 6 июля.

Принятое решение поможет предприятиям снизить затраты и наладить поставки всех необходимых товаров. В перечень приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит, в частности, вошли кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания. Также в этом перечне металлы, станки и телекоммуникационное оборудование.

В программе льготного финансирования закупок приоритетного импорта участвуют 25 банков. Уже сформирован потенциальный кредитный портфель на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщили «Ведомости» 5 июля.





Льготная ставка действует до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей. Для инвестиционных проектов срок льготы больше — до 36 месяцев.