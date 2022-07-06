Bild: план Германии по замещению российского газа сланцевым обречен на провал

Вадим Карасев

Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек настаивает на поставках сжиженного природного газа взамен российского. Однако эксперты считают, что это план обречен на провал, пишет Bild.

Дело в том, что для поставки СПГ в нужных количествах не хватит танкеров. В Германии таких судов попросту нет, а из имеющихся в мире около 500 газовозов практически все задействованы в долгосрочных контрактах в других регионах.

"Среди экспертов растет опасение, что зимой Германия столкнется с гигантским газовым кризисом".

Для замещения российского газа Берлин хочет импортировать 13 млрд кубометров в первой половине следующего года. Помимо проблемы с танкерами, помешать плану ФРГ может может отсутствие такого объема на рынке и недостаток мощностей по регазификации: Германия не имеет собственных СПГ-терминалов, и пока одобрен лишь один из трех проектов их возведения.

В Берлине просят запустить "Северный поток - 2"

Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек последовательно выступает за отказ от российских энергоносителей

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призывает начать переговоры по запуску газопровода "Северный поток - 2" для обеспечения Германии газом.

"При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", - сказал он в интервью Rheinische Post.

Парламентарий считает, что власти стран Евросоюза должны пересмотреть антироссийские санкции, касающиеся энергетики, потому что они не приносят желаемого результата, но, в то же время, становятся выгодными для Москвы. Правительство Германии должно заняться обеспечением сдерживания цен на энергоносители, поскольку граждане и экономика ФРГ стали жертвами провальной санкционной политики. Ограничительные меры сохранять аморально, подчеркнул Эрнст.

Однако Хабек заявил, что запустить "Северный поток - 2" невозможно, поскольку у газопровода нет допуска и он попал под санкции США. "Это не вариант", - сказал он о возможном запуске газопровода.

S&P готовится понизить рейтинги энергетических гигантов Fortum и Uniper

Международное рейтинговое агентство S&P поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящиеся на уровне "ВВВ" и "ВВВ-" соответственно, в список для пересмотра с возможностью понижения. Это связано с тем, что Uniper зависит от внешних факторов, в том числе от господдержки для поддержания финансового положения. Дополнительные расходы Uniper окажут давление на Fortum, чья кредитоспособность и без того находится на низком уровне.

Напомним, что немецкая Uniper была создана в январе 2016 года, а финский Fortum является его крупнейшим акционером.

Отметим, что еще в конце февраля нынешнего года Германия бросилась строить два терминала по приему сжиженного природного газа. По словам канцлера Олафа Шольца, чем быстрее стране удастся выстроить инфраструктуру, "тем лучше". На тот момент он считал, что ФРГ может к 2045 году "стать первой промышленной климатически нейтральной страной". Новые терминалы приема сжиженного газа планируется возвести в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

Проект строящегося СПГ-терминала в немецком Брунсбюттеле

Отметим, что на сегодняшний день немецкая промышленность фактически остановлена, она испытывает такой дефицит экспорта, которого не отмечалось с 1991 года. Отметим, что цены на газ в Европе взлетели в два раза за полмесяца. Теперь голубое топливо торгуется на уровне $1800 за тысячу кубометров. Более того, эксперты торгово-промышленной палаты России пророчат и $3500. Эта цена может установиться, если европейские политики продолжат делать резкие заявления в адрес России и ограничивать экспорт российских энергоносителей.