Bild заявила о провале плана Германии по поставкам СПГ
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Bild заявила о провале плана Германии по поставкам СПГ

Bild заявила о провале плана Германии по поставкам СПГBild: план вице-канцлера ФРГ Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился

План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) взамен российского находится на грани провала. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

В частности, представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай выразил мнение, что данная стратегия вице-канцлера ФРГ не сможет заменить то количество газа, которое Германии понадобится предстоящей зимой. Он также призвал возобновить работу угольных электростанций.



Танкеров не хватает

Как следует из публикации, Федеральное сетевое агентство Германии ожидает, что импорт СПГ составит 13 миллиардов кубометров в первой половине 2023 года, чтобы частично заменить российский газ. Вместе с тем Мартин Крегер из Союза судовладельцев отметил, что в немецком торговом флоте нет танкеров, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. «В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров. Но спрос со стороны других регионов высок», — подчеркнул он.

Эксперт из Института германской экономики Андреас Фишер также указал на тот факт, что большинство танкеров уже привязано к долгосрочным контрактам. Более того, в ФРГ отметили, что необходимые объемы СПГ должны быть доступны на мировом рынке, однако на данный момент одобрен только один из трех запланированных терминалов.

Власти ФРГ стремятся снизить зависимость от энергоресурсов из России после начала военной спецоперации на Украине. В начале мая Берлин начал заполнение крупнейшего подземного газового хранилища (ПХГ) в Западной Европе «Реден», которое вмещает около четырех миллиардов кубометров газа. Чтобы обеспечить альтернативу российским поставкам, Германия, пока не располагающая терминалами для приема СПГ, зафрахтовала две плавучие установки для регазификации, что в перспективе позволит импортировать до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.



Битва за СПГ

Изменившаяся ситуация заставила Европу в срочном порядке увеличить закупки СПГ. В апреле поставки такого вида топлива стали рекордными за всю историю — 10,65 миллиарда кубометров. Аналогичные рекорды были достигнуты в январе и марте.

При этом Bloomberg отметил, что план Европы сократить импорт трубопроводного российского газа на две трети к концу года и заменить его СПГ из США и Африки резко обостряет конкуренцию за топливо. Кроме того, растет спрос со стороны Китая.

Ранее обозреватель немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) Мориц Эндерс предрек крах Евросоюза из-за Германии. Он отметил, что этому способствует «провальная политика в области безопасности и энергетики». По словам Эндерса, европейские проекты в этой сфере ничем не обеспечены, потому что Германии — крупнейшему донору организации — грозит массовая деиндустриализация. «В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест», — добавил он.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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