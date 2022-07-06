Biomutant оптимизируют до Xbox Series X | S — игра получит 3 технических режима
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Biomutant оптимизируют до Xbox Series X | S — игра получит 3 технических режима

Biomutant оптимизируют до Xbox Series X | S — игра получит 3 технических режима


Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 объявили о скором выходе оптимизированной версии игры Biomutant до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление выходит 6 сентября 2022 года, его получат бесплатно обладатели копий игры для Xbox One и Playstation 4.

Заявлено, что оптимизированная версия Biomutant будет работать в одном из 3 режимов:



Quality: 30 FPS, разрешение 4K. (1440p на Series S)



Quality Unleashed: более 40 FPS, в среднем от 50 до 60 FPS, разрешение до 4K. (1440p на Series S)



Performance: 60 FPS при разрешении 1440p. (1080p на Series S)

Кроме того, игра получит более быстрое время загрузки.

Ниже можно посмотреть трейлер, который представили к скорому обновлению Biomutant.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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