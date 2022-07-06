Biomutant оптимизируют до Xbox Series X | S — игра получит 3 технических режима

Вадим Карасев





Издатель THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 объявили о скором выходе оптимизированной версии игры Biomutant до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Обновление выходит 6 сентября 2022 года, его получат бесплатно обладатели копий игры для Xbox One и Playstation 4.

Заявлено, что оптимизированная версия Biomutant будет работать в одном из 3 режимов:

30 FPS, разрешение 4K. (1440p на Series S)более 40 FPS, в среднем от 50 до 60 FPS, разрешение до 4K. (1440p на Series S)60 FPS при разрешении 1440p. (1080p на Series S)

Кроме того, игра получит более быстрое время загрузки.

Ниже можно посмотреть трейлер, который представили к скорому обновлению Biomutant.

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