Блогерша поделилась главными секретами работы в крупной компании

Вадим Карасев

Пользовательница TikTok поделилась уроками, которые она усвоила, работая в корпорации

Пользовательница TikTok с ником @taha_haha_, бывшая сотрудницей крупной компании, поделилась уроками, которые она усвоила во время работы в корпорации. На ролик, в котором девушка раскрыла секреты, которые узнала за время карьеры, обратил внимание портал Daily Dot.

В первую очередь блогерша порекомендовала ежегодно использовать весь накопившийся оплачиваемый отпуск. «Никому нет дела до того, что вы работали, а не брали отпуск. Вы только усложняете себе жизнь», — рассказала она.

Также пользовательница посоветовала подыскивать другую работу тем, кто в течение года не получал прибавку. По мнению блогерши, это свидетельствует о том, что работодатель не заботится о сотруднике.

Работа, требующая служебного мобильного телефона — это не круто, а утомительно, добавила тиктокерша. Кроме того, она отметила, что трудолюбие — это не всегда ключ к успешной карьере. «Иногда необходимо сказать "нет"», — заключила она.

В комментариях к ролику многие пользователи рассказали, что пришли к таким же выводам, и привели уроки, которые усвоили сами. «Ушел с работы, накопив 500 часов отпуска и не получив за них денег. Надо было использовать эти часы», — написал один из них. «Чем больше вы работаете, тем больше коллеги думают, что вы можете взять на себя еще дел», — возмутилась другая пользовательница. «Мне сказали, что я настроен негативно, после того, как я сказал "нет" и установил границы», — поделился еще один юзер.

Ранее другой пользователь TikTok рассказал о необычной традиции, с которой он столкнулся, когда впервые стал работать в офисе в 2010-е годы. По словам молодого человека, за определенную плату сотрудникам компании разрешали носить джинсы по пятницам.