Цена Ethereum упала в июне на 45%
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Цена Ethereum упала в июне на 45%

Цена Ethereum упала в июне на 45%


В июне цена второй по капитализации криптовалюты упала на 44,8%, а по итогам квартала — на 67,3%, говорится в отчете ForkLog.


Дневной график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

За этот же период биткоин просел на 37,3%. По результатам наихудшего для криптовалюты квартала (апрель-июнь) — на 56%.


Среди активов с умеренной капитализацией позитивную динамику показали Terra Classic (LUNC) и TerraClassicUSD (USTC), Stratis (STRAT), Chia (XCH), Trust Wallet Token (TWT) и Unus Sed Leo (LEO) от Bitfinex.


Данные: Messari.

Худшие результаты зафиксировал токен брокера Voyager Digital (VGX) и атакованные хакерами Harmony (ONE) и Convex Finance (CVX). Негативную динамику показал и цифровой актив протокола Lido (LDO) — эмитента потерявшего привязку к ETH синтетического актива stETH.


По итогам июня все токены DeFi-сегмента из топ-20 по капитализации оказались в красной зоне. Подобная динамика наблюдается уже третий месяц подряд.


Топ-20 монет DeFi-проектов по рыночной капитализации. Данные: Messari (по состоянию на 01.07.2022).

На общем фоне несколько выделяется нативный токен ведущей некастодиальной биржи Uniswap. В июне его курс просел всего на 5,26%. Однако падение цены UNI с начала года превысило 72%.


На момент написания биткоин торгуется в районе $19 450, Ethereum — у отметки $1100. Общая капитализация рынка составляет $916 млрд.


Спонсор рубрики «Биткоин-индустрия в цифрах» — глобальная блокчейн-экосистема Binance.

Напомним, эксперты Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000 к концу 2022 года.

# Экономика defi, ethereum, eth, новости
По материалам: ForkLog

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