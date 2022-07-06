Депутаты думы Иркутска одобрили передачу участков региону для строительства корпуса детской больницы

5 июля под председательством депутата Григория Вакуленко состоялось заседание постоянной комиссии думы Иркутска по собственности и экономической политике. Всего рассмотрели 18 вопросов. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска. На заседании депутаты одобрили безвозмездную передачу имущества из муниципальной собственности в собственность Иркутской области для строительства корпуса детской областной больницы.

Главный врач ГБУЗ «Иркутская госудраственная областная детская клиническая больница» Юрий Козлов обратился к думе и администрации Иркутска, чтобы ускорили сроки передачи двух объектов недвижимого имущества и земельных участоков, на которых они расположены, для реализации проекта по строительству стационара на 395 мест.

Он отметил, что сейчас, согласно предписаниям контролирующих органов, здания не соответствуют нормам и требованиям. Недостаток площади составляет 57%. Поэтому совместно с органами власти прорабатывают вопрос о строительстве нового корпуса учреждения и поиске места его размещения. Самое оптимальные решение — это использование земельных участков, смежных к основному. Всего их семь, но основополагающими являются пять, два из которых находятся в собственности Иркутска. Депутаты поддержали передачу двух земельных участков региону для реализации проекта по строительству дополнительного здания к детской областной клинической больнице.

Также комиссия рассмотрела и рекомендовала Думе утвердить внесение изменений в бюджет города Иркутска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Также депутаты рассмотрели вопросы о планах работы думы города Иркутска седьмого созыва и постоянной комиссии по собственности и экономической политике на второе полугодие 2022 года.