Добровольцы команды «Молодёжка ОНФ» организовали экологическую экспедицию в Ершовском заливе

Добровольцы команды «Молодежки ОНФ» организовали трехдневную экологическую экспедицию для подростков из проекта «Тренер». Они расчистили от мусора береговую линию и близлежащий лес, сплавились на лодках, работали с альпинистским снаряженим, ходили на утренние зарядки и на мастер-классы от спортсменов. Всего в эковыезде принял участие 31 человек. Об этом сообщают организаторы.

Выезд состоялся при содействии Главного управления МЧС России по Иркутской области и Территориального отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Спортивные и тренировочные занятия для подростков подготвоили иркутская федерация капоэйры и культурно-досуговый подростково-молодежный центр «Родник». Администрация Октябрьского округа организовала вывоз и утилизацию собранного мусора.