Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков

Старшая дочь фигуристки Татьяны Навки, Саша Жулина окончила МГИМО. Диплом ей вручил отчим Дмитрий Песков. Татьяна Навка еще днем сообщила, что едет на вручение дипломов в МГИМО — ее дочь Саша Жулина в числе выпускников. Наследница олимпийских чемпионов училась на факультете международных отношений, к слову, за год обучения любимой дочери Татьяна платила 600 тысяч рублей.В торжественной обстановке Жулина получила заветное свидетельство из рук пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков по-отечески обнял Сашу и фотографировался с ней на память. Кроме того, официальный представитель Кремля дал наставление всем выпускникам.«Всем отличникам и не очень, дальше вам всем нести это клеймо. Это и честь, и груз, и ответственность выпускника МГИМО», — заявил политик. Отметим, что 22-летняя Жулина не только занимается творчеством и выступает под псевдонимом Алексия, но и строит бизнес. Ее проект, связанный с продажей чая, пользуется успехом. Навка радуется достижениям Саши, но отмечает, что ей надо быстрее становиться на ноги.«Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит — как настоящий предприниматель. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта. Мы арендовали точку, корнер «Bô» c фокусом на Bubble Tea (это чай с полезными добавками) — популярный за границей напиток, о котором в нашей стране пока мало кто знает», — рассказала бывшая фигуристка.