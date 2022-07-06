Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Сегодня, 20:40
Старшая дочь фигуристки Татьяны Навки, Саша Жулина окончила МГИМО. Диплом ей вручил отчим Дмитрий Песков. Татьяна Навка еще днем сообщила, что едет на вручение дипломов в МГИМО — ее дочь Саша Жулина в числе выпускников. Наследница олимпийских чемпионов училась на факультете международных отношений, к слову, за год обучения любимой дочери Татьяна платила 600 тысяч рублей.
В торжественной обстановке Жулина получила заветное свидетельство из рук пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков по-отечески обнял Сашу и фотографировался с ней на память. Кроме того, официальный представитель Кремля дал наставление всем выпускникам.
«Всем отличникам и не очень, дальше вам всем нести это клеймо. Это и честь, и груз, и ответственность выпускника МГИМО», — заявил политик. Отметим, что 22-летняя Жулина не только занимается творчеством и выступает под псевдонимом Алексия, но и строит бизнес. Ее проект, связанный с продажей чая, пользуется успехом. Навка радуется достижениям Саши, но отмечает, что ей надо быстрее становиться на ноги.
«Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит — как настоящий предприниматель. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта. Мы арендовали точку, корнер «Bô» c фокусом на Bubble Tea (это чай с полезными добавками) — популярный за границей напиток, о котором в нашей стране пока мало кто знает», — рассказала бывшая фигуристка.
По материалам: z-aya