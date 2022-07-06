Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
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Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN

Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN


HBIT Inc, дочерняя структура биткоин-биржи Huobi, получила лицензию на финансовую деятельность от FinCEN. Об этом говорится в пресс-релизе.


«[…] это создаст основу для ведения бизнеса, связанного с криптовалютами, на территории США в будущем в рамках стратегических целей глобализации и соответствия требованиям», — отметили в компании.


Согласно сообщению, подразделения биржи в Гонконге также получили лицензии на управление активами и консультирование по ценным бумагам от местного регулятора.


По данным CoinGecko, Huobi является одной из крупнейших спотовых платформ для торговли цифровыми активами — дневной объем торгов на бирже превышает $1 млрд.


В июне биткоин-биржа объявила о включении в реестр поставщиков финансовых услуг Новой Зеландии и получении так называемой «инновационной лицензии» в Дубае.


В том же месяце оператор Huobi объявил о закрытии подразделения в Таиланде после отзыва лицензии Министерством финансов.


В феврале компания анонсировала возвращение на рынок США после двух лет отсутствия.


Ранее дочерняя структура Huobi сообщила, что регулятор Гибралтара одобрил перенос услуг спотовой торговли с Сейшельских островов на британскую заморскую территорию.


Напомним, в конце июня стало известно о планах биткоин-биржи сократить штат сотрудников на 30% на фоне резкого падения доходов после бана пользователей из Китая в сентябре 2021 года.

# Экономика huobi, регулирование, сша, новости
По материалам: ForkLog

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