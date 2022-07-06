ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния России
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ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния России

ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния РоссииЕС захотел помочь со строительством самой высокой в мире плотины в Таджикистане

Евросоюз (ЕС) планирует дать денег властям Таджикистана на строительство самой высокой в мире плотины. На этот шаг Европа пошла ради того, чтобы ослабить российское влияние и снизить зависимость Душанбе от российских энергоносителей, сообщает Reuters.

Правительство республики обратилось за финансовой и технологической помощью к ЕС для реализации строительства Рогунской ГЭС, высота плотины которой составит 335 метров. После этого Европейская комиссия (ЕК) предложила Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) совместно проспонсировать постройку гидроэлектростанции. До того как ЕС захотел помочь, проект существовал в основном за счет государственных облигаций Таджикистана и частных кредитов.

В общей сложности ЕИБ инвестировал в Центральную Азию около 182 миллионов евро, однако сумму, которая будет выделена на строительство гидроэлектростанции, называть не стали.

Предположительно, общая стоимость проекта составит около 8 миллиардов долларов, из которых собраны и потрачены уже 3 миллиарда, сообщил агентству министр энергетики Таджикистана Далиор Джума в июне.

Не исключено, что решение ЕС поддержать проект связано с желанием сделать Таджикистан и соседние регионы (Узбекистан, Казахстан) независимыми от российской энергетики. Подобное мнение высказал представитель ЕС, который попросил не раскрывать свое имя, поскольку не уполномочен комментировать ситуацию в СМИ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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