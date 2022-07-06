Финансист дал оценку курсу рубля
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Финансист дал оценку курсу рубля

Финансист дал оценку курсу рубляФинансист Евгений Егоров заявил, что нынешний курс рубля остается достаточно крепким

Президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров дал оценку курсу рубля в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, нынешний курс российской валюты остается достаточно крепким, несмотря на падение более чем на 15 процентов за последние дни. Он предположил, что рост доллара, евро и юаня — это сочетание нескольких факторов. В частности, на это могли повлиять предыдущие словесные интервенции, а также уход с рынка части выручки. «Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся», — добавил Егоров.

При этом есть вероятность того, что доллар в ближайшие дни может как подняться выше 70 рублей, так и упасть. Второму варианту может способствовать то, что можно было накапливать валюту и не продавать всю выручку. «Достаточно, например, выйти крупной компании с 0,5 миллиарда долларов на рынок — а это уже много для текущего рынка — курсы пойдут в обратную сторону», — отметил он.

В ходе торгов на Моcковской бирже 5 июля курс рубля начал резко снижаться по отношению к доллару и евро. Ослабление российской валюты происходит на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова о готовности к валютным интервенциям в целях не допустить опасного для бюджета курса.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Продюсера Юрия Шатунова назвали мошенником
Продюсера Юрия Шатунова назвали мошенником
Рената Литвинова поделилась фото преобразившейся дочки в Париже
Рената Литвинова поделилась фото преобразившейся дочки в Париже
Улан-Удэ, Северобайкальск и Красный Чикой присоединятся к проекту «360» от En+ Group
Улан-Удэ, Северобайкальск и Красный Чикой присоединятся к проекту
Проверим вашу дикцию - сможете выговорить все это
Проверим вашу дикцию - сможете выговорить все это
В Иркутске задержали мужчину, продававшего устройства для взлома автомобилей
В Иркутске задержали мужчину, продававшего устройства для взлома
Время страсти: кто встретит любовь во второй половине 2022 года
Время страсти: кто встретит любовь во второй половине 2022 года
Финансист дал оценку курсу рубля
Финансист дал оценку курсу рубля
Как чувствует себя жена Шатунова
Как чувствует себя жена Шатунова
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Молодость против опыта
Молодость против опыта
Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы
Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы
Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией
Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать

Топ на сегодня

Россиян предупредили об опасности использования VPN
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Касперский создает отечественный Windows и Android
Касперский создает отечественный Windows и Android
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой 
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
В Турции акулу прогнали шваброй
В Турции акулу прогнали шваброй

Еще по теме

Аналитик: волатильность курса рубля в I полугодии будет высокой
Курс доллара превысил 57 руб. в первый раз с 11 января
Официальный курс евро подскочил почти на пять рублей
Финансист рассказал россиянам как заработать на колебаниях курса валюты