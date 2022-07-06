Глава РАН пожаловался на низкие зарплаты ученых
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Глава РАН пожаловался на низкие зарплаты ученых

Глава РАН пожаловался на низкие зарплаты ученыхГлава РАН Сергеев заявил о несправедливости размера зарплат ученых

Поручение президента России Владимира Путина об увеличении зарплат ученых до размера 200 процентов от средней по региону не сняло проблему, научные сотрудники по-прежнему ощущают несправедливость. Об этом в интервью РБК заявил глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, большинство институтов в стране действительно почувствовали возросшее финансирование, но различия в средних зарплатах делают картину очень «пестрой». Если в Москве такое удвоение означает серьезные деньги, то, например, в Карачаево-Черкесии ученые продолжают жаловаться.

При этом, напомнил Сергеев, люди могут вести совместные разработки, участники одного научного коллектива могут выполнять одну и ту же работу с одними и теми же результатами, но находиться в разных регионах и получать несравнимые деньги. Глава РАН признал, что Минобрнауки пытается сгладить ситуацию, но пока проблема остается.

Также в своем интервью Сергеев рассказал, что считает недопустимым ситуацию, в которой ученый высказывает свою политическую и гражданскую позицию, «бравируя тем, что он член РАН», особенно если эта позиция содержит оскорбительные для власти слова.

Зарплата ученых должна была вырасти до 200 процентов от средней по региону еще к 2018 году, в соответствии с «майскими указами» Путина 2012 года. Однако в 2021-м скандал вызвало заявление научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной, рассказавшей, что вместо положенных 79 тысяч рублей она получает только 25 тысяч, а руководство учреждения предлагает ей и ее коллегам перейти на полставки ради экономии средств.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков год назад называл обеспечение минимального должностного оклада, который мог бы защитить доход исследователя, ключевой задачей своего ведомства. По его словам, разница в зарплатах приводит к утечке мозгов. Отдельно он подчеркивал необходимость закупки оборудования, иначе ученые будут уезжать.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в течение 2023-2025 годов, одной из самых пострадавших, около 150 миллиардов, станет госпрограмма «Научно-технологическое развитие».

А в понедельник, 4 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости перейти к опережающей модели развития во всех отраслях. По его словам, хорошие заделы в технологиях позволят увеличить выпуск высокотехнологичных товаров в том числе на экспорт.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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