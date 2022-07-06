Госдума приняла закон о движении детей и молодежи

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы приняли закон о движении детей и молодежи в России

Депутаты Госдумы приняли закон о создании в России движения детей и молодежи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, предусматривается проведение воспитательной работы с участниками движения. Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.

Основной целью движения будет подготовка детей к полноценной жизни в обществе, прививание им традиционных ценностей и любви к Родине, говорите в документе. Участниками смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, а также среднего профессионального и высшего образования.

Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов в Государственную Думу 19 мая, в День пионерии. В первом чтении законопроект был принят 7 июня, во втором чтении его одобрили 5 июля.