Григорий Лепс впервые раскрыл причины развода с женой

59-летний музыкант Григорий Лепс рассказал, кто разрушил его 20-летний брак с Анной Шаплыковой. Расставание Григория Лепса с супругой Анной прозвучало как гром среди ясного неба. Пара провела вместе много лет и казалась идеальной. 2021 год стал для них рубежным — пара решила развестись. Музыкант не любит говорить на тему личной жизни, поэтому комментариев от него ждать не приходилось. Не спешила делиться эмоциями относительно расставания и 50-летняя Анна. Сегодня же исполнить хита «Рюмка водки на столе» признался — именно он виноват в том, что брак потерпел крах.«Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет», — откровенничает Григорий в интервью журналу «Антенна -Телесемь». Лепс также рассказал, несмотря на все проблемы, которые произошли в их семье, им удалось сохранить добрые человеческие отношения с бывшей супругой.«Мы с Анной цивилизованные, нормальные люди, стараемся сохранять и сохраняем хорошие отношения. Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Имею в виду не как пара, вместе, потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине», — отмечает исполнитель. Он добавил, что с Анной они были идеальной семьей, но в какой-то момент брак дал трещину, а найти в себе силы двигаться дальше они не смогли «И причины — я и мое поведение», — сообщил музыкант в новом интервью. Отметим, что 16 июля Лепс отметит 60-летие. С Анной он прожил в браке 20 лет, у них растут дочери Ева, Николь и сын Иван.