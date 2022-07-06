Ирина Винер прокомментировала развод с Алишером Усмановым

В мае стало известно о том, что Ирина Винер разводится с Алишером Усмановым после 30 лет брака. Паре дали месяц на обдумывание, сегодня же союз официально расторгли.

Об этом рассказала сама президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, которая подтвердила, что развод с миллиардером Алишером Усмановым прошел в Москве. «Мы развелись в ЗАГСе», — сказала Ирина Александровна.

Отметим, что утром на портале московских судов появилось сообщение, что суд завершил производство по делу о расторжении брака двух российских знаменитостей. Развод в загсе был возможен благодаря тому, что у супругов нет несовершеннолетних детей, а также есть согласие на расторжение брака.

Добавим, что Винер и Усманов поженились в 1992 году. За эти годы каждый из них достиг небывалых высот в своей области — Ирина Александровна воспитала целую плеяду звезд художественной гимнастики, став самым титулованным тренером в мире, а Алишер Бурханович благодаря успешному бизнесу вошел в ТОП-10 самых богатых людей России. Его состояние превышает 11 миллиардов долларов.