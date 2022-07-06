Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников
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Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников

Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников
61-летняя актриса Вера Сотникова пришла на съемки программы «Сегодня вечером». Фото со съемок выложила Лариса Рубальская. Поэтесса Лариса Рубальская поделилась кадрами со съемок программы «Сегодня вечером», которую ведет Николай Цискаридзе. Поклонники разглядели участников программы и поблагодарили за возможность встретиться с такими интересными людьми. Но многие были неприятно поражены тем, как поправилась Вера Сотникова. «Много было вкусного: варенья, маринадов и солений. И веселых разговоров», — отметила Рубальская.
«Такая красивая актриса. А почему так поправилась?», «Фигасе Вера Сотникова шкаф», — расстроились фанаты. Кстати, в свое время актрисе пришлось поправляться целенаправленно. Она пошла на подвиг ради роли знаменитой певицы Людмилы Зыкиной в сериале «Людмила», съемки которого шли в 2013 году.   Поправиться актрису просили режиссер и продюсер, которым не нравилась идея использования в кадре накладных рук, ног и живота. Однако сложное решение — прибавить вес в жизни или благодаря усилиям костюмеров — оставалось за Сотниковой. И актриса решила, что для максимальной убедительности ей все-таки необходимо поправиться. Чтобы на экране быть похожей на Зыкину, Сотникова за два месяца прибавила 10 килограммов. Также артистке пришлось перекрасить свою огненно-рыжую шевелюру в черный цвет и «постареть». По словам звезды, набор веса не был сложным — она просто налегала на мучное. «Булочки и макароны с сыром стали моими друзьями на время съемок», — говорит актриса. А чтобы вернуть прежнюю форму, Сотниковой после съемок пришлось заняться йогой и записаться в тренажерный зал.
# Шоу-бизнес Сотникова Вера
По материалам: z-aya

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