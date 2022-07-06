"Я еле выжил": Лепс рассказал, как попал в реанимацию прямо со сцены

Вадим Карасев

59-летний Григорий Лепс не раз находился на грани жизни и смерти. Знаменитый певец, который в минувшем декабре официально развелся с родившей ему троих детей женой-украинкой Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака, откровенно рассказал об одном таком случае.

По словам Григория Лепса, однажды его прямо со сцены отправили в реанимацию - настолько серьезной была угроза его жизни.



"Как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта — открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы — я еле выжил", — заявил Лепс.

По словам музыканта, после произошедшего он сделал для себя определенные выводы и стал куда внимательнее относиться к здоровью.

"Соблюдаю диету — никакого алкоголя, ничего жирного и жареного", - заявил популярный музыкант.

Григория Лепса заподозрили в пересадке волос

Недавно журналисты заметили на коже певца красные точки. После этого некоторые решили, что Григорий Лепс сделал пересадку волос в Италии. "Конечно! Буду Аполлон! У меня там голова болит сильно. Говорю, была драка! Их было пятеро", – поерничал исполнитель.

Тем не менее Григория Лепса продолжали расспрашивать про пересадку, так что ему пришлось отбиваться от журналистов.

"Новая, да. Такая шевелюра была! Эх, молодость!" – отметил он. На вопрос о том, будет ли у него снова кудрявая шевелюра, Григорий Лепс сказал, что не уверен в этом. "Откуда я знаю! Какая вырастет", – заявил музыкант.

На вопрос же о том, где он сделал пересадку, Григорий Лепс заявил, что ничего не делал, а просто попал в драку.

