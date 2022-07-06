Яна Чурикова: «Пение Надежды Кадышевой вживую – чистый секс!»

Яна Чурикова с удовольствием делает комплименты коллегам и звездам отечественного шоу-бизнеса. В этот раз телеведущая необычным образом похвалила Надежду Кадышеву, вспомнив, ее выступление на «Фабрике звезд».

В 2002 году Надежда Кадышева выступила на «Фабрике звезд». Артистка исполнила песню «Ивушки», а компанию ей составили Лариса Долина и Сати Казанова.

С тех пор Яна Чурикова, которая вела популярный проект, в восторге от голоса Надежды Никитичны. По словам 43-летней журналистки, талант и вокальные способности звезды действительно впечатляют. «Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный», — сказала она на своем YouTube-канале.

В прошлом году певица внезапно отменила все концерты и перестала появляться на публике. Ходили слухи, якобы у певицы возникли проблемы со здоровьем. Отметим, что до 2021-го Надежда Никитична активно гастролировала.

Как отмечали знакомые Кадышевой, ее беспокоят головные боли и нестабильный сон. После лечения в Краснодарском крае самочувствие артистки значительно улучшилось.

«Ее сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно: у нее скачет давление. И потому она порой на фото выглядит измученно, это, скорее, следствие бессонницы и мигрени. Вообще они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию», — делились в окружении исполнительницы.