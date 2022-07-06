Экс-редактор "Пусть говорят" и "Прямого эфира" раскрыл, сколько получают герои скандальных шоу
Экс-сотрудник федеральных каналов откровенно рассказал, как снимаются скандальные шоу Андрея Малахова. Бывший редактор при этом раскрыл, сколько получают герои этих передач.
Пользователь @skivtg поведал в соцсетях, что уговоры будущих героев — самая сложная часть работы редактора ток-шоу. Необходимо убедить человека, что он должен прямо сейчас со своей бедой прилететь в Москву и рассказать о ней всей стране.
По словам осведомленного инсайдера, потолок гонорара для "простого" героя — всего лишь 50 тысяч рублей.
В то же время "звездные" гонорары обычно гораздо выше. "Лично торговался с тем же Солнцевым, который хотел за свою историю про а-ля украденные им в магазине трусы — 200 т.р., а мы не хотели платить за нее больше 150. Но там всегда опционально, все зависит от масштаба и звезды, и истории", - отметил экс-сотрудник федеральных каналов.
Как рассказал бывший редактор скандальных телешоу, важная задача на съемках — "накрутить" героя перед его выходом на площадку.
Малахов запустил новое народное шоу
Очередной проект Малахова получил название "Песни от всей души". "Андрей говорит "привет" в субботу, но не прощается в воскресенье. Уникальные голоса и песни, которые изменили жизнь", - говорят создатели шоу, в котором известный телеведущий вместо доставших звезд собирает талантливых самородков и популярных в народе исполнителей.
В перерывах между разговорами по душам гости будут вживую исполнять эстрадные хиты и народные песни под гармонь. Как отмечается, сам Андрей Малахов даже станцевал под композицию "Загадочная русская душа, до чего же ты хороша".
Простые люди и артисты будут рассказывать понятные всем истории о семьях, мечтах и жизни как в столице, так и в регионах страны.