Экс-редактор "Пусть говорят" и "Прямого эфира" раскрыл, сколько получают герои скандальных шоу

Вадим Карасев

Экс-сотрудник федеральных каналов откровенно рассказал, как снимаются скандальные шоу Андрея Малахова. Бывший редактор при этом раскрыл, сколько получают герои этих передач.

Пользователь @skivtg поведал в соцсетях, что уговоры будущих героев — самая сложная часть работы редактора ток-шоу. Необходимо убедить человека, что он должен прямо сейчас со своей бедой прилететь в Москву и рассказать о ней всей стране.

Герои условно делятся на "звездных" и "простых". Простых героев мотивируют обещаниями о юридической, психологической и информационной поддержке. Мотивация деньгами — самый крайний случай. Звездные герои в большинстве случаев без круглых гонораров на площадку не выйдут



Экс-редактор "Пусть говорят" и "Прямого эфира" раскрыл, сколько получают герои скандальных шоу

По словам осведомленного инсайдера, потолок гонорара для "простого" героя — всего лишь 50 тысяч рублей.

Диана Шурыгина если и получила миллион, то только если сложить гонорары ее и всей ее семьи за все пять съемок. В среднем люди из глубинки готовы выворачивать белье за 10-20 тысяч

В то же время "звездные" гонорары обычно гораздо выше. "Лично торговался с тем же Солнцевым, который хотел за свою историю про а-ля украденные им в магазине трусы — 200 т.р., а мы не хотели платить за нее больше 150. Но там всегда опционально, все зависит от масштаба и звезды, и истории", - отметил экс-сотрудник федеральных каналов.

Как рассказал бывший редактор скандальных телешоу, важная задача на съемках — "накрутить" героя перед его выходом на площадку.

Стороны конфликта спрятаны друг от друга вокруг студии, и возле каждой сидит редактор, который должен всячески провоцировать героев на выплеск эмоций на площадке.

Малахов запустил новое народное шоу

Очередной проект Малахова получил название "Песни от всей души". "Андрей говорит "привет" в субботу, но не прощается в воскресенье. Уникальные голоса и песни, которые изменили жизнь", - говорят создатели шоу, в котором известный телеведущий вместо доставших звезд собирает талантливых самородков и популярных в народе исполнителей.



В перерывах между разговорами по душам гости будут вживую исполнять эстрадные хиты и народные песни под гармонь. Как отмечается, сам Андрей Малахов даже станцевал под композицию "Загадочная русская душа, до чего же ты хороша".

Простые люди и артисты будут рассказывать понятные всем истории о семьях, мечтах и жизни как в столице, так и в регионах страны.

