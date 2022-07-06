Эксперты обсудили связь между рекламой и рекомендательными алгоритмами
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Эксперты обсудили связь между рекламой и рекомендательными алгоритмами

Эксперты обсудили связь между рекламой и рекомендательными алгоритмами

На площадке Госдумы ведущие эксперты отрасли и представители власти обсудили, как повысить эффективность социальной рекламы, используя рекомендательные сервисы, как работает закон с момента принятия поправок.

В Госдуме состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященное итогам первого года действия поправок в закон "О рекламе".


Директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова рассказала о том, что рекомендательные алгоритмы могут существенно помочь распространению социально-значимого контента.

"Сейчас обсуждается тема рекомендательных сервисов активно. Может быть, подумать о том, чтобы социальная реклама тоже как-то в приоритетном порядке могла бы рекомендоваться этими сервисами", — предложила она.

С ее позицией согласилась и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова. "Рекомендательные алгоритмы могут серьезно повысить эффективность социальной рекламы. Благодаря этому инструменту у НКО появится возможность предлагать каждому именно ту благотворительную инициативу, которая ближе лично ему. Представим, что человек искренне любит собак и хотел бы взять себе одну из приюта, но не может себе этого позволить: нет своего жилья или времени, чтобы уделять собаке внимание. Но он был бы не против в выходные поучаствовать в благотворительном забеге в пользу приюта. И если рексервис отработает правильно и даст нужную ссылку, будет на одно доброе дело больше. Разумеется, что при показывании всей соцрекламы подряд шанс "попадания" был бы намного ниже — работают те же самые законы, что и в обычной рекламе. Поэтому я уверена, что алгоритмы соцсетей, которые будут рекомендовать человеку понятный и интересный ему контент, смогут существенно повысить эффективность социальной рекламы в сети и начать работать на благо общества", — сказала Решетова по итогам заседания комитета.

В июле 2021 года АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) была назначена единым оператором социальной рекламы в Рунете. В ходе заседания эксперты обсудили первые результаты деятельности организации в качестве оператора соцрекламы.

"Всего за это время было проведено 120 рекламных кампаний, 62 рекламодателя, суммарный объем показов рекламы в интернете —- 21,7 миллиарда. 120 кампаний может звучать как мало, но на самом деле это тщательно отобранные большие кампании, каждая из которых — это сотни миллионов показов на главных страницах наших интернет-ресурсов — это Яндекс, VK, Одноклассники, Мой мир, Rambler&Co, и даже к ним добавились в течение года Ozon, Авито, 2ГИС, Сбермаркет и другие", — привел данные генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов поблагодарил АНО "ИРИ" за сотрудничество. Он также отметил, что закон, который был принят и который действительно заработал, стал настоящим прорывом. Его слова поддержал директор департамента по делам инвалидов Минтруда Дмитрий Лигомина.

"Благодаря ИРИ мы смогли сфокусироваться и охватить целевую аудиторию. То есть это инструменты таргетирования, показа макетов по поисковым запросам, плюс возможность выбора релевантных площадок. [Это] нам как раз позволило сосредоточиться именно на целевой аудитории и достичь таких высоких результатов. Самостоятельно мы бы такую рекламную кампанию не провели", - сказал представитель Минтруда.

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По материалам: uposters.ru

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