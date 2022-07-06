Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от работы с российскими футболистами: "Аршавин смотрел порно между тренировками"
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Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от работы с российскими футболистами: "Аршавин смотрел порно между тренировками"

Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от работы с российскими футболистами: "Аршавин смотрел порно между тренировками"

Футболист из Того и бывший игрок мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор дал интервью изданию Sport24. В интервью Адебайор высказался о бане российских футболистов на международных турнирах, президенте РФ Владимире Путине и своих российских коллегах: Адебайор играл вместе с Андреем Аршавиным в английском футбольном клубе "Арсенал" и с Романом Павлюченко в английском клубе "Тоттенхэм Хотспур". Кроме того, он отметил, что с удовольствием поработал бы в России в качестве тренера, несмотря на то, что никогда не играл в российских клубах.

Адебайор высоко оценил способности Андрея Аршавина и назвал его "великим футболистом". При этом Адебайор добавил, что Аршавин играет вполсилы, потому что ему "нравится ничего не делать".

Он играл как убийца. Аршавин — действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов. Он очень талантливый, и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, первым игроком, кто уходил, был Аршавин. Он очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западноафриканскому.


Андрей Аршавин

Футболист вспомнил, что Аршавин мог смотреть порноролики между тренировками.

Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который смотрел бы порно в перерыве матча! Только Аршавина.Российский футболист эту историю пока не прокомментировал.

Адебайор также вспомнил историю о том, как Павлюченко однажды пришел на тренировку пьяным. Он отличный игрок. Мы за короткое время успели подружиться. Когда я нахожу его в соцсетях, я порой делюсь с ним каким-нибудь видео и говорю: "Привет, бро. Как ты?". Один раз он пришел на тренировку пьяным. От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян, — заявил он.


Роман Павлюченко

Сам Павлюченко рассказал собственную версию этой истории и назвал Адебайора "сказочником". Адебайор — такой сказочник. Во-первых, я никогда в своей жизни пьяным на тренировки не приходил. Тем более в Англии, где ты в неделю играешь по две-три игры. Да я даже в России пьяным не приходил на тренировки. Не могу я пить и потом пьяным играть и тренироваться — это глупость!

А во-вторых, история была другая: тогда мы победили в лондонском дерби "Арсенал" впервые за несколько лет и в раздевалке начали обливаться шампанским. Праздновали это событие. После этого организовали командой поход в ресторан и пошли отмечать. А Адебайор рассказывает, что я там пьяный был… Мы всей командой сидели и отмечали — кто-то пил вино, а кто-то — пиво. Да, был вечер, а на следующий день тренировка, но никакого пьянства не было.

Адебайор заявил, что, несмотря на плохое отношение к России на Западе, он почувствовал себя комфортно во время визита в страну — в Россию футболист приехал на "Премию РБ 2022 года" (международная премия в области спорта и букмекерства), которая прошла 30 июня. При этом ранее Адебайор признавался, что отказывался от предложений российских клубов, потому что не хотел играть в России. Теперь футболист не исключает, что может согласиться, если его позовут в российский клуб в качестве тренера.Я слышал много всего разного о вашей стране, но меня это вообще не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы сделать людей счастливыми. И, возможно, чтобы сказать другим, что сюда можно приезжать и не беспокоиться. Ко мне тут вообще относились как к королю. Если будет шанс вернуться, я обязательно это сделаю.

Он добавил, что не считает справедливым отстранение российских команд от международных турниров из-за военной спецоперации РФ на Украине.

Это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.

Эммануэль Адебайор также рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, отметив, что тот "человек слова". Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит "нет" — значит, нет. Если "да", то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет.

Эммануэль Адебайор завершил карьеру два года назад.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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