Юрий Шатунов оставил семьею без денег
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Шатунов оставил семьею без денег

Юрий Шатунов оставил семьею без денег
Семья покойного певца Юрия Шатунова нуждается в материальной помощи.   Директор Юрия Шатунова рассказал о том, что семья скончавшегося артиста нуждается в финансовой поддержке. Вдова певца в ближайшие полгода (пока не получит наследство) будет  трудом сводить концы с концами. На данный момент у неё нет денег даже на оплату памятника на могилу покойного мужа. Аркадий Кудряшов объявил конкурс на лучший эскиз скульптуры, которая будет установлена на Троекуровском кладбище. Он считает, что правильно будет использовать при создании бронзу, чтобы ненормальные фанаты не смогли испортить памятник.
Помимо того, что заниматься эскизом будут добровольцы из числа людей, принявших участие в конкурсе, оплачивать работы будут тоже поклонники. Кудряшов объяснил, что у вдовы Шатунова нет доступа к его счетам. Они были заблокированы в день его смерти. Получить деньги Светлана сможет только через шесть месяцев, когда будет завершена процедура передачи наследства. «Объявляется сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Вся информация на официальном сайте Юрия Шатунова», — цитирует Кудряшова источник КП. Он добавил, что из звезд только Николай Басков предложил вдове певца материальную помощь. Остальные знаменитости не проявили инициативу в поддержке семьи Шатунова. Напомним, что солист «Ласкового мая» скончался 23 июня из-за острой сердечной недостаточности. Певца с обширным инфарктом не успели довезти до Домодедовской больницы.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Молодость против опыта
Молодость против опыта
Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы
Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы
Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать договоренности с Турцией
Швеция после подписания протокола о вступлении в НАТО стала отрицать
«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему
«Он очень классный»: Полина Гагарина сделала комплимент бывшему
Юрий Шатунов оставил семьею без денег
Юрий Шатунов оставил семьею без денег
Digital Foundry удивлены работой F1 22 на Xbox Series S
Digital Foundry удивлены работой F1 22 на Xbox Series S
В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам России
В Совфеде назвали возможные последствия приближения НАТО к границам
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Раскрыта правда шоу Андрея Малахова
Раскрыта правда шоу Андрея Малахова
Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников
Изрядно пополневшая Вера Сотникова разочаровала поклонников
Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе
Садальский раскритиковал нового ведущего «Сегодня вечером» Николая

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Дмитрий Шепелев рассказал о грандиозном фиаско
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Россиян предупредили об опасности использования VPN
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой 
Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой
Касперский создает отечественный Windows и Android
Касперский создает отечественный Windows и Android
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»

Еще по теме

Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста
Юрию Шатунову собираются установить бронзовый памятник
Не успели похоронить певца Юрия Шатунова, как родные начали бороться за его наследство
Директор Юрия Шатунова был в ярости, когда узнал о госпитализации его жены