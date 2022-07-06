Юрий Шатунов оставил семьею без денег

Семья покойного певца Юрия Шатунова нуждается в материальной помощи. Директор Юрия Шатунова рассказал о том, что семья скончавшегося артиста нуждается в финансовой поддержке. Вдова певца в ближайшие полгода (пока не получит наследство) будет трудом сводить концы с концами. На данный момент у неё нет денег даже на оплату памятника на могилу покойного мужа. Аркадий Кудряшов объявил конкурс на лучший эскиз скульптуры, которая будет установлена на Троекуровском кладбище. Он считает, что правильно будет использовать при создании бронзу, чтобы ненормальные фанаты не смогли испортить памятник.Помимо того, что заниматься эскизом будут добровольцы из числа людей, принявших участие в конкурсе, оплачивать работы будут тоже поклонники. Кудряшов объяснил, что у вдовы Шатунова нет доступа к его счетам. Они были заблокированы в день его смерти. Получить деньги Светлана сможет только через шесть месяцев, когда будет завершена процедура передачи наследства. «Объявляется сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Вся информация на официальном сайте Юрия Шатунова», — цитирует Кудряшова источник КП. Он добавил, что из звезд только Николай Басков предложил вдове певца материальную помощь. Остальные знаменитости не проявили инициативу в поддержке семьи Шатунова. Напомним, что солист «Ласкового мая» скончался 23 июня из-за острой сердечной недостаточности. Певца с обширным инфарктом не успели довезти до Домодедовской больницы.