Как чувствует себя жена Шатунова
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Как чувствует себя жена Шатунова

Как чувствует себя жена Шатунова

Звезда 90-х Юрий Шатунов неожиданно для всех скончался 23 июня. Его подвело сердце, врачи приехавшей скорой не смогли откачать мужчину. Но, по слухам, даже если это удалось бы сделать, то артист остался бы инвалидом.

Новость о смерти певца стала настоящим потрясением не только для друзей и многочисленных поклонников, но, в первую очередь, для семьи. У Юры остались супруга Света и двое детей, которые проживают за границей. Они в срочном порядке вылетели из Германии и успели на закрытое прощание, кремацию и похороны. Часть праха супруга заберет с собой и развеет его над озером, где любил отдыхать ее муж.

Родные говорили, что их волнует самочувствие и здоровье Светланы, которая очень тяжело переживает печальное известие. А недавно и вовсе прошел слух, что на фоне нервного потрясения женщина попала в больницу. Об этом сообщил концертный директор Александр Герасимов.



Он рассказал о семье Юрия, как тот оберегал жену и наследников, полностью обеспечивал их безбедное существование в элитном районе Германии, как любил свою семью. Александр считает, что такая огромная нагрузка (а Юрий, по его словам, был очень востребованным и за последний месяц дал 18 больших концертов во Дворцах спорта) оказала влияние на работу сердца.

Также Герасимов рассказал, что на данный момент Светлана вынуждена обратиться за медицинской помощью и лечь в больницу. Якобы, сердце вдовы не выдержало такого горя и тоже «забарахлило».

Впрочем, данную информацию опроверг директор и друг Шатунова Аркадий Кудряшов. Он назвал Герасимова мошенником и сообщил, что вообще не знает такого человека. Концертным директором Шатунова на протяжении 35 лет является он (Кудряшов), а некто Александр Герасимов вообще не имеет к артисту никакого отношения. Они не пересекались ни по рабочим, ни по личным, ни по каким-либо другим вопросам.


«Комментировать то, что он там пишет, я не собираюсь. – с гневом сообщил журналистам Кудряшов. - Как я могу комментировать слова мошенника?».

При этом Кудряшов не опроверг информацию о госпитализации Светланы, но намекнул, что словам Герасимова доверять нельзя. Он уточнил, что есть официальные информационные ресурсы Шатунова, и стоит опираться только на них. Естественно, что там о больнице не сказано ни слова.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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