Как выбрать строительный подъемник
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выбрать строительный подъемник

Как выбрать строительный подъемник

Подъемники – ключевая техника на каждой строительной площадке. Подъем и перемещение грузов и работников – одна из самых сложных и рискованных операций. Оборудование должно обеспечивать безопасность и четкость выполнения задачи. Покупка качественной техники – это вложение средств, которое окупится в долгосрочной перспективе. Чтобы купить строительный подъемник, нужно знать виды оборудования и учесть основные советы по выбору оборудования.

Виды строительных подъемников

Лучший способ избежать неприятных инцидентов, обеспечить эффективное выполнение задач и продлить срок службы техники – это правильно подобрать тип подъемника, соответствующего вашим потребностям.

Выделяют основные типы подъемников:

  • Ручные – простой и дешевый вариант, предназначенный для подъема небольших грузов на высоту до 6 м. Их легко транспортировать, но управление подъемником представляет собой трудоемкий процесс. Такое оборудование не подходит для частого использования, т.к. требует много физических затрат и ограничено в грузоподъемности и высоте.
  • Ножничные – компактное и безопасное оборудование, имеющее большую подвижную рабочую платформу. Бывают электрические и с дизельным двигателем. Подъемники характеризуются невосприимчивостью к погодным условиям и повышенной проходимостью.
  • Коленчатые – незаменимы при работе на большой высоте. Название характеризует тип соединения составных элементов стрелы. По типу привода ходовой части разделяют автомобильные, дизельные и электрические.
  • Телескопические – обеспечивают хорошую устойчивость при движении и выполнении задач. Подъемники могут иметь колесную или гусеничную основу.
  • Мачтовые – подъемники с большой грузоподъемностью, которые используются чаще всего на крупных производствах.

Советы по выбору строительных подъемников

Подходящее оборудование на стройке обеспечивает эффективность выполнения работ и безопасность сотрудников и грузов. Чтобы подобрать правильный вариант строительного подъемника, обратите внимание на следующие аспекты:

  • Номинальная грузоподъемность. Каждое устройство имеет предельные показатели веса, который оно может безопасно доставить на заданную высоту. Убедитесь, что нагрузка не будет превышать заявленную производителем мощность. Перегруз может привести к несчастным случаям и сократить срок службы подъемника.
  • Высота подъема. Этот показатель также важен для безопасности и эффективности работы техники.
  • Тип грузонесущего элемента. Необходимо учитывать, что будет перемещаться с помощью подъемника: только груз или также люди. В зависимости от этого можно выбирать крюк, клеть, платформу, кабину и т.п.
  • Источник питания. Узнайте, какое питание доступно на строительной площадке и будет экономически обоснованным.
  • Способ установки. В зависимости от задач может понадобиться перемещение оборудования по площадке или вдоль объекта. Бывают самоходные, несамоходные и стационарные модели.
# Общество Обзоры
По материалам: rsute

Последние новости

Катя Лель впервые встретилась с инопланетянами, которые похитили ее еще в начале 90-х (фото + 2 видео)
Катя Лель впервые встретилась с инопланетянами, которые похитили ее
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
10-месячный сын Лизы Арзамасовой и Авербуха впервые полетел на самолете в Сочи
10-месячный сын Лизы Арзамасовой и Авербуха впервые полетел на
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном показе
Рената Литвинова вместе с мировыми звездами приняла участие в модном
Григорий Лепс впервые раскрыл причины развода с женой
Григорий Лепс впервые раскрыл причины развода с женой
Развод Винер и Усманова
Развод Винер и Усманова
Fireblocks станет стратегическим партнером подразделения SIX Group
Fireblocks станет стратегическим партнером подразделения SIX Group
Как выбрать строительный подъемник
Как выбрать строительный подъемник
В Эстонии начали искать замену грузам из России
В Эстонии начали искать замену грузам из России
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов
Модель-пышечка, которая сведет с ума любого мужчину
Модель-пышечка, которая сведет с ума любого мужчину
Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных образов и защиты от солнца
Широкополые, вязаные и льняные: 8 летних головных уборов для классных

Топ на сегодня

В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома
Россиянам напомнили о штрафах во дворе дома
Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарств
Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарств
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Трейдер рассказал о перспективах восстановления биткоина до $22 000
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 05.07.2022

Еще по теме

Где целесообразно применять ножничные подъемники
Гидравлические тележки с ножничным подъемом: принцип работы, сферы применения, отличия
Строительная техника и оборудование с доставкой
Время переместить Ваше производство? Вот что вам нужно знать!