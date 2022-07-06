Как выбрать строительный подъемник

Подъемники – ключевая техника на каждой строительной площадке. Подъем и перемещение грузов и работников – одна из самых сложных и рискованных операций. Оборудование должно обеспечивать безопасность и четкость выполнения задачи. Покупка качественной техники – это вложение средств, которое окупится в долгосрочной перспективе. Чтобы купить строительный подъемник, нужно знать виды оборудования и учесть основные советы по выбору оборудования.

Виды строительных подъемников

Лучший способ избежать неприятных инцидентов, обеспечить эффективное выполнение задач и продлить срок службы техники – это правильно подобрать тип подъемника, соответствующего вашим потребностям.

Выделяют основные типы подъемников:

Ручные – простой и дешевый вариант, предназначенный для подъема небольших грузов на высоту до 6 м. Их легко транспортировать, но управление подъемником представляет собой трудоемкий процесс. Такое оборудование не подходит для частого использования, т.к. требует много физических затрат и ограничено в грузоподъемности и высоте.

Ножничные – компактное и безопасное оборудование, имеющее большую подвижную рабочую платформу. Бывают электрические и с дизельным двигателем. Подъемники характеризуются невосприимчивостью к погодным условиям и повышенной проходимостью.

Коленчатые – незаменимы при работе на большой высоте. Название характеризует тип соединения составных элементов стрелы. По типу привода ходовой части разделяют автомобильные, дизельные и электрические.

Телескопические – обеспечивают хорошую устойчивость при движении и выполнении задач. Подъемники могут иметь колесную или гусеничную основу.

Мачтовые – подъемники с большой грузоподъемностью, которые используются чаще всего на крупных производствах.

Советы по выбору строительных подъемников

Подходящее оборудование на стройке обеспечивает эффективность выполнения работ и безопасность сотрудников и грузов. Чтобы подобрать правильный вариант строительного подъемника, обратите внимание на следующие аспекты: