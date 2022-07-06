Как выбрать строительный подъемник
Подъемники – ключевая техника на каждой строительной площадке. Подъем и перемещение грузов и работников – одна из самых сложных и рискованных операций. Оборудование должно обеспечивать безопасность и четкость выполнения задачи. Покупка качественной техники – это вложение средств, которое окупится в долгосрочной перспективе. Чтобы купить строительный подъемник, нужно знать виды оборудования и учесть основные советы по выбору оборудования.
Виды строительных подъемников
Лучший способ избежать неприятных инцидентов, обеспечить эффективное выполнение задач и продлить срок службы техники – это правильно подобрать тип подъемника, соответствующего вашим потребностям.
Выделяют основные типы подъемников:
- Ручные – простой и дешевый вариант, предназначенный для подъема небольших грузов на высоту до 6 м. Их легко транспортировать, но управление подъемником представляет собой трудоемкий процесс. Такое оборудование не подходит для частого использования, т.к. требует много физических затрат и ограничено в грузоподъемности и высоте.
- Ножничные – компактное и безопасное оборудование, имеющее большую подвижную рабочую платформу. Бывают электрические и с дизельным двигателем. Подъемники характеризуются невосприимчивостью к погодным условиям и повышенной проходимостью.
- Коленчатые – незаменимы при работе на большой высоте. Название характеризует тип соединения составных элементов стрелы. По типу привода ходовой части разделяют автомобильные, дизельные и электрические.
- Телескопические – обеспечивают хорошую устойчивость при движении и выполнении задач. Подъемники могут иметь колесную или гусеничную основу.
- Мачтовые – подъемники с большой грузоподъемностью, которые используются чаще всего на крупных производствах.
Советы по выбору строительных подъемников
Подходящее оборудование на стройке обеспечивает эффективность выполнения работ и безопасность сотрудников и грузов. Чтобы подобрать правильный вариант строительного подъемника, обратите внимание на следующие аспекты:
- Номинальная грузоподъемность. Каждое устройство имеет предельные показатели веса, который оно может безопасно доставить на заданную высоту. Убедитесь, что нагрузка не будет превышать заявленную производителем мощность. Перегруз может привести к несчастным случаям и сократить срок службы подъемника.
- Высота подъема. Этот показатель также важен для безопасности и эффективности работы техники.
- Тип грузонесущего элемента. Необходимо учитывать, что будет перемещаться с помощью подъемника: только груз или также люди. В зависимости от этого можно выбирать крюк, клеть, платформу, кабину и т.п.
- Источник питания. Узнайте, какое питание доступно на строительной площадке и будет экономически обоснованным.
- Способ установки. В зависимости от задач может понадобиться перемещение оборудования по площадке или вдоль объекта. Бывают самоходные, несамоходные и стационарные модели.