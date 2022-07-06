Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха
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Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха

Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха

В ночь с 6 на 7 июля славяне празднуют Купальскую ночь – праздник цветения, огня и плодородия. Это событие имеет языческие корни, ранее его отмечали в день летнего солнцестояния, с 21 на 22 июня. Однако позже его связали с праздником Рождество Иоанна Крестителя. Неотъемлемой частью этого магического времени являются проверенные гадания на ночь Ивана Купалы. Так как считается, что Вселенная и природа настроены на особую волшебную волну. С помощью специальных обрядов можно было узнать свою судьбу и имя жениха.

Гадания в ночь Ивана Купалы с 6 на 7 июля

Венки и гадания

Одной из традиций купальской ночи является гадание на воде по пусканию зеленых венков. Его следует сплести незамужним девицам и пустить на воду. После этого нужно наблюдать за его движением:

  • если венок утонул – разлюбит любимый;
  • если он уплыл далеко – жених будет с другой страны;
  • плавает из стороны в сторону – супружеская жизнь будет несчастливой;
  • если венок остановился у берега – замужество будет нескоро;
  • плывет по течению – скоро быть свадьбе;
  • а тот, кто поймает венок, станет мужем женщины, отпустившей этот венок.

Гадание на воске

  • Для этого обряда понадобится церковная свеча. Ее нужно разделить на части и растопить с помощью огня в металлической ложке.
  • После этого воск нужно вылить в емкость с холодной водой.

Фигурку, которая образовалась, нужно взять в руки и поставить под свет таким образом, чтобы была видна ее тень, именно по этому изображению можно узнать свое будущее:


  • тень в виде короны или кольца предвещает скорое замужество;
  • кошелек или сундук – к беззаботной жизни и богатству;
  • тень в форме сердечка – крепкая взаимная любовь;
  • флаг – к прибытию неожиданных гостей;
  • удача улыбнется той, кто увидит тень в форме звезды;
  • новый поклонник появится у той девицы, у которой будет видна тень в форме цветка;
  • тень в форме человечка символизирует дружбу и появление надежного друга или подруги;
  • фигура с волнами – к исполнению заветной мечты;
  • тень с полосками предвещает приятное путешествие.

Гадание на Ивана Купала с папоротником

  • С помощью этого гадания можно узнать имя жениха.
  • Чтобы его выполнить, потребуется несколько веток папоротника, нити и листочки бумаги.
  • На них пишутся мужские имена, после этого они привязываются к веточкам папоротника и вместе опускаются на дно водоема.
  • Все это нужно резко отпустить.
  • Какой листочек с именем всплывет первым – так и будут звать будущего жениха.

Гадание на луковице

  • Чтобы узнать имя будущего супруга, нужно взять несколько луковиц и написать на них мужские имена.
  • Поместить их в воду.
  • Какая из них прорастет быстрее, такое имя будет носить будущий супруг.

Гадание по кольцу

  • Для гадания нужно взять кольцо, которое часто носите.
  • Опустить его в емкость с водой.
  • Если вглядываться в отверстие кольца продолжительное время, то можно в нем увидеть образ будущего супруга.

Купальская ночь: гадание на цветах

В широкую, но не глубокую миску налить чистую воду. Опустить в нее соцветия небольших цветов: васильки, ромашки, анемоны или любые другие, и следить за их движением:

  • расплылись по сторонам – к скорому расставанию с любимым;
  • собрались в одну кучку – благополучная и долгая совместная жизнь с любимым;
  • если не происходит никакого движение цветов – будущее ваших отношений еще не определено.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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