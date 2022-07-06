Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха
В ночь с 6 на 7 июля славяне празднуют Купальскую ночь – праздник цветения, огня и плодородия. Это событие имеет языческие корни, ранее его отмечали в день летнего солнцестояния, с 21 на 22 июня. Однако позже его связали с праздником Рождество Иоанна Крестителя. Неотъемлемой частью этого магического времени являются проверенные гадания на ночь Ивана Купалы. Так как считается, что Вселенная и природа настроены на особую волшебную волну. С помощью специальных обрядов можно было узнать свою судьбу и имя жениха.
Гадания в ночь Ивана Купалы с 6 на 7 июля
Венки и гадания
Одной из традиций купальской ночи является гадание на воде по пусканию зеленых венков. Его следует сплести незамужним девицам и пустить на воду. После этого нужно наблюдать за его движением:
- если венок утонул – разлюбит любимый;
- если он уплыл далеко – жених будет с другой страны;
- плавает из стороны в сторону – супружеская жизнь будет несчастливой;
- если венок остановился у берега – замужество будет нескоро;
- плывет по течению – скоро быть свадьбе;
- а тот, кто поймает венок, станет мужем женщины, отпустившей этот венок.
Гадание на воске
- Для этого обряда понадобится церковная свеча. Ее нужно разделить на части и растопить с помощью огня в металлической ложке.
- После этого воск нужно вылить в емкость с холодной водой.
Фигурку, которая образовалась, нужно взять в руки и поставить под свет таким образом, чтобы была видна ее тень, именно по этому изображению можно узнать свое будущее:
- тень в виде короны или кольца предвещает скорое замужество;
- кошелек или сундук – к беззаботной жизни и богатству;
- тень в форме сердечка – крепкая взаимная любовь;
- флаг – к прибытию неожиданных гостей;
- удача улыбнется той, кто увидит тень в форме звезды;
- новый поклонник появится у той девицы, у которой будет видна тень в форме цветка;
- тень в форме человечка символизирует дружбу и появление надежного друга или подруги;
- фигура с волнами – к исполнению заветной мечты;
- тень с полосками предвещает приятное путешествие.
Гадание на Ивана Купала с папоротником
- С помощью этого гадания можно узнать имя жениха.
- Чтобы его выполнить, потребуется несколько веток папоротника, нити и листочки бумаги.
- На них пишутся мужские имена, после этого они привязываются к веточкам папоротника и вместе опускаются на дно водоема.
- Все это нужно резко отпустить.
- Какой листочек с именем всплывет первым – так и будут звать будущего жениха.
Гадание на луковице
- Чтобы узнать имя будущего супруга, нужно взять несколько луковиц и написать на них мужские имена.
- Поместить их в воду.
- Какая из них прорастет быстрее, такое имя будет носить будущий супруг.
Гадание по кольцу
- Для гадания нужно взять кольцо, которое часто носите.
- Опустить его в емкость с водой.
- Если вглядываться в отверстие кольца продолжительное время, то можно в нем увидеть образ будущего супруга.
Купальская ночь: гадание на цветах
В широкую, но не глубокую миску налить чистую воду. Опустить в нее соцветия небольших цветов: васильки, ромашки, анемоны или любые другие, и следить за их движением:
- расплылись по сторонам – к скорому расставанию с любимым;
- собрались в одну кучку – благополучная и долгая совместная жизнь с любимым;
- если не происходит никакого движение цветов – будущее ваших отношений еще не определено.