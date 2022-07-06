Какие провести гадания на ночь Ивана Купалы, чтобы узнать свою судьбу и имя будущего жениха

В ночь с 6 на 7 июля славяне празднуют Купальскую ночь – праздник цветения, огня и плодородия. Это событие имеет языческие корни, ранее его отмечали в день летнего солнцестояния, с 21 на 22 июня. Однако позже его связали с праздником Рождество Иоанна Крестителя. Неотъемлемой частью этого магического времени являются проверенные гадания на ночь Ивана Купалы. Так как считается, что Вселенная и природа настроены на особую волшебную волну. С помощью специальных обрядов можно было узнать свою судьбу и имя жениха.

Гадания в ночь Ивана Купалы с 6 на 7 июля

Венки и гадания

Одной из традиций купальской ночи является гадание на воде по пусканию зеленых венков. Его следует сплести незамужним девицам и пустить на воду. После этого нужно наблюдать за его движением:

если венок утонул – разлюбит любимый;

если он уплыл далеко – жених будет с другой страны;

плавает из стороны в сторону – супружеская жизнь будет несчастливой;

если венок остановился у берега – замужество будет нескоро;

плывет по течению – скоро быть свадьбе;

а тот, кто поймает венок, станет мужем женщины, отпустившей этот венок.

Гадание на воске

Для этого обряда понадобится церковная свеча. Ее нужно разделить на части и растопить с помощью огня в металлической ложке.

После этого воск нужно вылить в емкость с холодной водой.

Фигурку, которая образовалась, нужно взять в руки и поставить под свет таким образом, чтобы была видна ее тень, именно по этому изображению можно узнать свое будущее:





тень в виде короны или кольца предвещает скорое замужество;

кошелек или сундук – к беззаботной жизни и богатству;

тень в форме сердечка – крепкая взаимная любовь;

флаг – к прибытию неожиданных гостей;

удача улыбнется той, кто увидит тень в форме звезды;

новый поклонник появится у той девицы, у которой будет видна тень в форме цветка;

тень в форме человечка символизирует дружбу и появление надежного друга или подруги;

фигура с волнами – к исполнению заветной мечты;

тень с полосками предвещает приятное путешествие.

Гадание на Ивана Купала с папоротником

С помощью этого гадания можно узнать имя жениха.

Чтобы его выполнить, потребуется несколько веток папоротника, нити и листочки бумаги.

На них пишутся мужские имена, после этого они привязываются к веточкам папоротника и вместе опускаются на дно водоема.

Все это нужно резко отпустить.

Какой листочек с именем всплывет первым – так и будут звать будущего жениха.

Гадание на луковице

Чтобы узнать имя будущего супруга, нужно взять несколько луковиц и написать на них мужские имена.

Поместить их в воду.

Какая из них прорастет быстрее, такое имя будет носить будущий супруг.

Гадание по кольцу

Для гадания нужно взять кольцо, которое часто носите.

Опустить его в емкость с водой.

Если вглядываться в отверстие кольца продолжительное время, то можно в нем увидеть образ будущего супруга.

Купальская ночь: гадание на цветах

В широкую, но не глубокую миску налить чистую воду. Опустить в нее соцветия небольших цветов: васильки, ромашки, анемоны или любые другие, и следить за их движением: