Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарств
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Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарств

Кардиолог предупредила сердечников о влиянии жары на действие лекарствКардиолог Лебедева: жара может изменить действие лекарств у людей с болезнями сосудов

Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева.

Она объяснила, что под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, из-за чего лекарственные препараты могут действовать иначе. Кроме того, специалист отметила, что с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам.

При этом Лебедева подчеркнула, что самую большую опасность жаркая погода представляет для пожилых маломобильных пациентов. В связи с этим она рекомендовала сердечникам гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу до 11 часов дня или после 17 часов вечера.

Ранее американские ученые выяснили, что сельская и безбрачная жизнь связаны с повышенным риском развития состояния обреченности у людей с ишемической болезнью сердца.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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