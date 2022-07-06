Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в январе
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Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в январе

Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в январе

Если вам кажется, что вы родились не просто так, то вы правы. Конечно, у всех людей разное предназначение. В этот раз эксперты расскажут вам о том, для чего в этот мир приходят люди, рожденные в январе.


Всем хочется получать подарки от судьбы, но мало кто понимает, что это нужно заслужить. Чтобы январские люди получали больше удачи и счастья, им нужно делать то, на что согласилась их душа перед появлением в этом мире. Все главные задачи этих людей описаны в этой статье.

Помощь другим людям

Помощь эта не всеобъемлющая и универсальная. Речь идет о каких-то конкретных душах, которые также попали в этот мир, но нуждаются в помощи. Январские люди должны оказать помощь в той или иной ситуации определенному количеству конкретных людей. Возможно, их души были добры в январским людям в прошлых жизнях. Возможно, это отработка кармического долга. Как бы то ни было, им в любом случае нужно будет встретиться с определенными людьми, в определенный момент своей жизни.

Жизнь в гармонии с миром и людьми

Январские люди обладают невероятно мощной энергетикой, пусть даже сами об этом порой не догадываются. Тем не менее, им необходимо делиться ею с окружающими. Для этого нужно пребывать в гармонии с собой и жить по правилам Вселенной. Одно из них гласит, что необходимо делать добро для того, чтобы получать его взамен. Именно его можно считать самым важным для людей января.


Познание чего-то тайного

Людям, рожденным в первый месяц года, суждено узнать что-то невероятно важное, причем речь не о научном открытии, а о духовном. Им суждено понять что-то крайне тонкое, едва уловимое для 99.9% людей. Это может быть даже смысл жизни. У этой высшей задачи есть и подзадача — передать эти знания кому-то другому. Это запустит цепочку информационного обмена, что изменить жизнь многих людей к лучшему. Это могут быть целые народы, либо даже всё человечество в целом.

Миротворческая деятельность

В жизни январских людей часто встречаются сторонние конфликты, в которых они являются только наблюдателями. На самом же деле, это лишь иллюзия. Своим присутствием и словами они могут в значительной мере помочь решить какую-то дилемму, либо добиться справедливости в той или иной ситуации. Это то, что они умеют, поэтому их высшее предназначение — помогать в разрешении и предотвращении войн, ссор, перепалок между людьми. Люди января — прирожденные дипломаты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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