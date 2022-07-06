Кириллу Капризову и нескольким звездам хоккея светит уголовное дело за покупку военного билета
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Кириллу Капризову и нескольким звездам хоккея светит уголовное дело за покупку военного билета

Кириллу Капризову и нескольким звездам хоккея светит уголовное дело за покупку военного билета

Сегодня журналисты сообщили о неприятной ситуации вокруг Кирилла Капризова и Павла Карнаухова. Звезд хоккея заподозрили в покупке военного билета, якобы они пошли на незаконные действия еще несколько лет назад. Говорят, что хоккеисты могут отправиться на службу вслед за коллегой Иваном Федотовым.


1 июля хоккеиста Ивана Федотова задержали по обвинению в уклонении от призыва в армию. Журналисты сообщают, что хоккеист находится в воинской части Северодвинска.

Подобную судьбу пророчат другим звездам спорта Кириллу Капризову и Павлу Карнаухову. Говорят, молодые люди якобы купили военный билет у сотрудника правоохранительных органов еще несколько лет назад. Из-за незаконных действий восходящую звезду НХЛ, по слухам, объявили в розыск, ему и другим хоккеистам грозит серьезный срок.

Однако отец Капризова поспешил опровергнуть данные заявления. «У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», — сказал мужчина.

Также сообщается, что 25-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» находится в США. В американской команде спортсмен делает большие успехи. Недавно он стал четвертым игроком в клубной истории с 5+ голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Кирилл известен публике не только спортивными победами, но и амурными. Некогда он встречался со Стешей Маликовой. Пара не вдавалась в подробности отношений. Журналистам лишь случайно удавалось увидеть их вместе за нежными объятиями.

Не стали объявлять влюбленные и о расставании, которое произошло минувшей зимой. В окружении Маликовой шепчутся будто разрыв прошел болезненно. «Пережила неприятное расставание с молодым человеком. Боль утихла, но не растворилась. На эмоциях она даже сказала: «Больше никаких парней!» — писали в СМИ.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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