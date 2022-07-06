Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
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Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева

Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев после инсульта перестал выступать. В 2010 году Борис Моисеев перенес первый инсульт, через несколько лет его настиг второй. Из-за болезни певца частично парализовало — перестала двигаться левая рука и шевелиться верхняя губа. 68-летний Борис Моисеев давно не выступает, не выходит в свет, не дает интервью. О состоянии музыканта можно узнать лишь от других людей. Например, вдова Иосифа Кобзона, которая много лет дружит с исполнителем хита «Голубая луна», рассказала, что с ним происходит после болезни. «Шанс всегда есть. Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!» — заявила 71-летняя Нелли Михайловна в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.
Известно, что Моисееву помогают сиделка и директор Сергей Горох. Агент обеспечивает певца продуктами, а также оплачивает все коммунальные услуги. В начале года родственники Бориса Михайловича обвинили Гороха в мошенничестве. Якобы Сергей воспользовался немощностью артиста и переписал его недвижимость на себя. Однако помощник музыканта опроверг подобные домыслы. «Борис Михайлович, жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию «ужастиков» про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты. Я не являюсь ни собственником, ни хозяином недвижимости, но имею перед ним ответственность и ряд обязательств, прописанных в договоре: например, оплачиваю его расходы, покупаю лекарства, вношу коммунальные платежи. Впрочем, эти обязательства я выполняю с 2010 года, то есть с тех пор как Борис Михайлович по причине нездоровья был вынужден сократить, а позднее прекратить концертную и гастрольную деятельность», — оправдывался Горох.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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