Количество кредитных СберКарт достигло пяти миллионов
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Количество кредитных СберКарт достигло пяти миллионов

Число клиентов с Кредитной СберКартой* превысило пять миллионов человек меньше чем за год. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре Кредитная СберКарта была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного с бесплатным обслуживанием и уведомлениями, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, Кредитная СберКарта гарантирует самую низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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