Команда Xbox пока не подтверждает свое присутствие на Gamescom

Вадим Карасев





В этом году в июне Microsoft провела крупную игровую презентацию Xbox и Bethesda, где представила игровую линейку на ближайшие 12 месяцев. Многие игроки предполагали, что на Gamescom в Кельне, в рамках крупной игровой выставки, подразделение Microsoft Gaming проведет еще одну презентацию, где расскажет о более долгосрочных проектах.

До выставки Gamescom остается меньше 2 месяцев, она пройдет с 24 по 28 августа. На данный момент Microsoft все еще не подтвердила, что примет участие в выставке, и нет никакой информации о возможной презентации от Xbox в рамках мероприятия. В частности, немецкое подразделение Xbox следующим образом прокомментировало участие в игровом событии:

К сожалению, на данный момент у нас нет новой информации по этому поводу, извините. Если мы услышим что-то новое, мы немедленно сообщим вам об этом в наших социальных сетях!

В прошлом году Microsoft провела шоу в рамках Gamescom, где была пара интересных анонсов. Ранее игровые инсайдеры сообщали, что и в 2022 году Microsoft будет на Gamescom.