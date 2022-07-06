Кому и почему нельзя вырывать волосы из носа, чем это может грозить

Несмотря на то, что волосы в носу могут приносить дискомфорт, считается, что вырывать их нельзя. Волосы в носу нельзя назвать украшением. Они неопрятно выглядят и придают человеку неухоженный вид.

К чему может привести вырывание волос в носу

Природа дала человеку живой фильтр. Волосы, которые в носу растут в два ряда, способны защитить дыхательные органы от пыли и ненужного мусора. Небольшие пылинки, частички грязи и другие бактерии остаются на них, не попадая внутрь человеческого организма.

Если волосок вырвать пинцетом, на слизистой сразу же появится ранка. В нее тут же устремятся бактерии, начнется воспаление со всеми вытекающими последствиями.





При вырывании волосков также можно повредить волосяную луковицу. Новый волос будет вырастать не наружу, а вбок или вовсе внутрь. Получится гнойник, который может перерасти в фурункул. Такие неприятности иногда нужно оперировать, а после этого долго лечить шрамы, и все из-за неправильной привычки.

Предки ранее стригли волосы в носу маникюрными ножницами. Однако это очень некомфортно. Кроме того, есть большие риски порезаться. К тому же они практически сразу отрастают обратно.

Кому нельзя вырывать в носу волосы

Волосы в носу считаются блокираторами от пыли и грязи. Если хоть частично устранять такой барьер, вся грязь будет сразу направляться в дыхательные пути человека. Для некоторых людей это может быть слишком опасно, особенно для тех, кто страдает от астмы.





Не стоит избавляться от волос в носу медицинскому персоналу и иным работникам, которые часто сталкиваются с различными источниками инфекций.

Вместе с тем для защиты вовсе не нужно много растительности, хватит маленького количества. Поэтому добиться компромисса между здоровьем и привлекательной внешностью все же можно.

Как удалить волосы в носу

Самым безопасным методом считается стрижка, хотя нужно быть максимально осторожным, чтобы не порезаться. Это наиболее простой способ для контроля длины волос в носу. Можно пользоваться ножницами с круглым носиком или выбрать специальные, которые предназначены для таких целей.





Есть еще триммеры и электрические бритвы с насадками. Оба этих способа считаются весьма безопасными.

Действенным, но дорогим вариантом будет лазерная эпиляция. Кроме того, есть высокие риски повредить слизистую оболочку. Во время такой процедуры специалист уничтожает корни волосков лазером. Это, как считается, обезвреживает фолликул.

Некоторые в таком случае прибегают к помощи различных кремов для устранения волос. Но тут нужно быть максимально осторожными, ведь возможны аллергические реакции. Предварительно стоит нанести крем на зону под ухом, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии. И только потом, при благоприятном исходе, можно применять его для удаления волос в носу.

Есть также восковые и сахарные методы. Однако все делать нужно очень осторожно. В таком случае отличным выбором будет шугаринг. Все благодаря мягкому влиянию и точной работе пальцев специалиста.